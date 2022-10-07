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Нужно ли детям принимать витамины? Врачи поставили точку в вопросе

Нужно ли детям принимать витамины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто родители детей интересуются, нужно ли принимать ребенку специально витамины. Лучший способ для вашего ребенка получать достаточное количество витаминов и минералов – это употреблять разнообразные пищевые продукты.

Об этом рассказало сообщество украинских врачей sviy.doc в Instagram.

Запомните, что организм лучше всего усваивает витамины, минералы и другие питательные вещества, когда они поступают с пищей, а не витаминными и минеральными добавками в препаратах.

Но при определенных обстоятельствах детям может потребоваться дополнение витаминами или минералами в виде препаратов.

В каких случаях нужно принимать витамины

Витамин К
Младенцы при рождении имеют очень мало витамина К в организме.
Новорожденным детям делают инъекции витамина К для предотвращения геморрагической болезни новорожденного, а также при необходимости можно принимать внутрь (пероральные формы).

Витамин D3
Рекомендуется принимать круглогодично профилактическую дозу (от 400 до 1000 МЕ) от рождения и до 3-х лет, а детям из групп риска – на постоянной основе. С едой его невозможно получить в достаточном количестве, а под действием солнца получать не безопасно.

Железо
Низкий вес при рождении или преждевременно родившиеся дети имеют большой риск развития железодефицитной анемии. Поэтому следует давать добавку железа в возрасте с 2-х недель ориентировочно до 1 года.

У детей в возрасте от 6 месяцев до года - запасы железа заканчиваются во второй половине первого года, поэтому следует делать скрининг анемии и при наличии корректировать препаратом.

Также добавки некоторых витаминов или микроэлементов могут быть полезны для вашего ребенка, если он:

  • имеет задержку физического развития
  • имеет определенные хронические заболевания или пищевую аллергию
  • Неполноценно питается или вегетарианец


Не забывайте, что перед тем как начать что-либо принимать - вам нужна консультация врача!

При необходимости врач назначит обследование, а после даст рекомендации по приему добавок.

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