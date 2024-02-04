Нужны ли вам тейпы? Что такое тейпирование и зачем его используют
Тейпы для лица, спины, поясницы и других частей тела пользуются сегодня большой популярностью. Их используют с целью достижения различных терапевтических и поддерживающих эффектов, создавая уникальные возможности для улучшения физического состояния.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о том, что такое тейпы и нужны ли они вам.
При подготовке материала были использованы следующие источники: OrTop, "Аксиома", "Медиком", "Клиника современной ревматологии".
Можно ли с помощью тейпов убрать живот
Тейпирование (кинезиологическое тейпирование) - методика лечения и профилактики заболеваний, заключающаяся в аппликации специальных эластичных лент (тейпов) поверх мышц, суставов и сухожилий, нуждающихся в оздоровлении.
По сути, ленты наносятся на определенные участки тела, требующие реабилитации или защиты от нагрузок. Процесс тейпирования основан на микровоздействии на проблемный участок (с учетом локализации связного аппарата и расположения мышц).
Кинезио тейп представляет собой эластичную клейкую хлопчатобумажную (или синтетическую) ленту, покрытую акриловым гипоаллергенным клейким слоем, который активизируется от взаимодействия с температурой тела.
Профессиональное тейпирование может быть достаточно эффективным, тогда как попытки приклеить ленты самостоятельно (без необходимого опыта) могут привести к усугублению проблемы со связками, мышцами или опорно-двигательным аппаратом.
Раньше тейпирование применяли преимущественно в спортивной медицине, однако сегодня специалисты могут накладывать тейпы на ноги, колени, стопы, спину, лицо, верхние конечности, ягодицы и даже живот.
Считается, что тейпирование проблемных зон на ягодицах, животе или боках позволит улучшить тонус кожи и мышц, а также ускорить сжигание жира, стимулировать лимфоток и циркуляцию крови.
Тейпирование должен делать специалист (иллюстративное фото: freepik.com)
Какие проблемы решает тейпирование
Самыми распространенными тейпами являются спортивные. В то же время все большую популярность приобретают медицинские ленты для восстановления опорно-двигательного аппарата, реабилитации после травм, лечения связок или растянутых мышц.
Мануальные терапевты и массажисты также признали кинезиотейпирование своим "помощником" для двойного эффекта лечения.
Используют эту методику и косметологи - "эстетическое" (или "косметологическое") тейпирование используют для коррекции формы лица, сглаживания морщин и устранения дряблости кожи.
По мнению медиков, тейпирование можно использовать для лечения:
- ушибов мягких тканей
- растяжений, подвывихов
- эпикондилитов ("локтя теннисиста")
- остеохондроза позвоночника
- постинсультной спастичности
- ДЦП у детей
- плантарного фасциита (пяточной шпоры)
- туннельных синдромов
- люмбаго (острой боли или "прострела" в нижней части спины - пояснице)
- миозитов (воспаления одной или нескольких скелетных мышц)
- дорсопатии (процессов дистрофии, дегенерации или деструкции межпозвонковых дисков)
- болевого синдрома (суставов, спины, шеи)
- повреждений связок, мышц, сухожилий
- болевых ощущений при хондромаляции (утончении, размягчении или последующем постепенном разрушении суставного хряща)
- головной боли хронического типа, головокружений, тинитуса (шума в ушах)
- отеков ног и поясничных болей у беременных
- заболеваний и травм позвоночного столба, суставов
- болей в плече (плечелопаточного периартрита)
Тейпы могут помочь в различных ситуациях (иллюстративное фото: freepik.com)
Кроме того, метод кинезиотейпирования можно использовать:
- если необходимо провести коррекцию осанки
- для нормализации мышечного тонуса
- при вялых парезах (ослаблении произвольных движений, неполном параличе какой-либо мышцы, группы мышц)
- для восстановления амплитуды движений
- как профилактику от перегрузок, спортивных травм
- для изменения положения деформированного сустава и т.п.
Считается также, что тейпирование может облегчить менструальные боли и боли при некоторых болезнях желудка.
В педиатрии кинезиотейпинг (мультитейпинг) используют при расстройствах многофункциональной моторики.
Кроме того, аппликации используют для профилактики келоидных рубцов после операций.
В заключение эту процедуру применяют в косметических целях (тейпы на лицо) и для моделирования фигуры (тейпирование для похудения).
Кинезиотейпинг лица (иллюстративное фото: freepik.com)
Сколько длится эффект от тейпирования
Эффект тейпирования может варьироваться в зависимости от типа ленты, методики наложения и индивидуальных особенностей пациента. В основном речь идет о:
- поддержке мышц и суставов (дополнительной поддержке и стабилизации во время выполнения физических активностей или восстановления после травмы)
- уменьшении боли (в мышцах и суставах)
- улучшении кровообращения и лимфотока в тканях
- уменьшении отека и ускорении заживления (после травмы)
- улучшении позиции тела и благоприятном влиянии на функциональные отклонения (при патологических состояниях)
Тейпирование можно делать разово или курсом - в зависимости от проблемы, которую нужно решить.
Важно, что эффект от кинезиотейпирования наступает практически сразу после наложения лент и длится круглосуточно (сроком до пяти дней).
В течение этого времени аппликацию снимать не нужно, ведь дискомфорта, как правило, не возникает даже при контакте с водой.
Напомним, ранее в Минздраве анонсировали новации в реабилитации пациентов.
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