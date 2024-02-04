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Нужны ли вам тейпы? Что такое тейпирование и зачем его используют

Воскресенье 04 февраля 2024 07:13
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Нужны ли вам тейпы? Что такое тейпирование и зачем его используют Что такое тейпирование и зачем его используют (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

Тейпы для лица, спины, поясницы и других частей тела пользуются сегодня большой популярностью. Их используют с целью достижения различных терапевтических и поддерживающих эффектов, создавая уникальные возможности для улучшения физического состояния.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о том, что такое тейпы и нужны ли они вам.

При подготовке материала были использованы следующие источники: OrTop, "Аксиома", "Медиком", "Клиника современной ревматологии".

Можно ли с помощью тейпов убрать живот

Тейпирование (кинезиологическое тейпирование) - методика лечения и профилактики заболеваний, заключающаяся в аппликации специальных эластичных лент (тейпов) поверх мышц, суставов и сухожилий, нуждающихся в оздоровлении.

По сути, ленты наносятся на определенные участки тела, требующие реабилитации или защиты от нагрузок. Процесс тейпирования основан на микровоздействии на проблемный участок (с учетом локализации связного аппарата и расположения мышц).

Кинезио тейп представляет собой эластичную клейкую хлопчатобумажную (или синтетическую) ленту, покрытую акриловым гипоаллергенным клейким слоем, который активизируется от взаимодействия с температурой тела.

Профессиональное тейпирование может быть достаточно эффективным, тогда как попытки приклеить ленты самостоятельно (без необходимого опыта) могут привести к усугублению проблемы со связками, мышцами или опорно-двигательным аппаратом.

Раньше тейпирование применяли преимущественно в спортивной медицине, однако сегодня специалисты могут накладывать тейпы на ноги, колени, стопы, спину, лицо, верхние конечности, ягодицы и даже живот.

Считается, что тейпирование проблемных зон на ягодицах, животе или боках позволит улучшить тонус кожи и мышц, а также ускорить сжигание жира, стимулировать лимфоток и циркуляцию крови.

Доктор приклеивает вигвам к спортсмену в больнице.

Тейпирование должен делать специалист (иллюстративное фото: freepik.com)

Какие проблемы решает тейпирование

Самыми распространенными тейпами являются спортивные. В то же время все большую популярность приобретают медицинские ленты для восстановления опорно-двигательного аппарата, реабилитации после травм, лечения связок или растянутых мышц.

Мануальные терапевты и массажисты также признали кинезиотейпирование своим "помощником" для двойного эффекта лечения.

Используют эту методику и косметологи - "эстетическое" (или "косметологическое") тейпирование используют для коррекции формы лица, сглаживания морщин и устранения дряблости кожи.

По мнению медиков, тейпирование можно использовать для лечения:

  • ушибов мягких тканей
  • растяжений, подвывихов
  • эпикондилитов ("локтя теннисиста")
  • остеохондроза позвоночника
  • постинсультной спастичности
  • ДЦП у детей
  • плантарного фасциита (пяточной шпоры)
  • туннельных синдромов
  • люмбаго (острой боли или "прострела" в нижней части спины - пояснице)
  • миозитов (воспаления одной или нескольких скелетных мышц)
  • дорсопатии (процессов дистрофии, дегенерации или деструкции межпозвонковых дисков)
  • болевого синдрома (суставов, спины, шеи)
  • повреждений связок, мышц, сухожилий
  • болевых ощущений при хондромаляции (утончении, размягчении или последующем постепенном разрушении суставного хряща)
  • головной боли хронического типа, головокружений, тинитуса (шума в ушах)
  • отеков ног и поясничных болей у беременных
  • заболеваний и травм позвоночного столба, суставов
  • болей в плече (плечелопаточного периартрита)

Женский физиотерапевт накладывает на пациента мужского пола эластичную медицинскую повязку.

Тейпы могут помочь в различных ситуациях (иллюстративное фото: freepik.com)

Кроме того, метод кинезиотейпирования можно использовать:

  • если необходимо провести коррекцию осанки
  • для нормализации мышечного тонуса
  • при вялых парезах (ослаблении произвольных движений, неполном параличе какой-либо мышцы, группы мышц)
  • для восстановления амплитуды движений
  • как профилактику от перегрузок, спортивных травм
  • для изменения положения деформированного сустава и т.п.

Считается также, что тейпирование может облегчить менструальные боли и боли при некоторых болезнях желудка.

В педиатрии кинезиотейпинг (мультитейпинг) используют при расстройствах многофункциональной моторики.

Кроме того, аппликации используют для профилактики келоидных рубцов после операций.

В заключение эту процедуру применяют в косметических целях (тейпы на лицо) и для моделирования фигуры (тейпирование для похудения).

Женщина проходит терапию с физиологом

Кинезиотейпинг лица (иллюстративное фото: freepik.com)

Сколько длится эффект от тейпирования

Эффект тейпирования может варьироваться в зависимости от типа ленты, методики наложения и индивидуальных особенностей пациента. В основном речь идет о:

  • поддержке мышц и суставов (дополнительной поддержке и стабилизации во время выполнения физических активностей или восстановления после травмы)
  • уменьшении боли (в мышцах и суставах)
  • улучшении кровообращения и лимфотока в тканях
  • уменьшении отека и ускорении заживления (после травмы)
  • улучшении позиции тела и благоприятном влиянии на функциональные отклонения (при патологических состояниях)

Тейпирование можно делать разово или курсом - в зависимости от проблемы, которую нужно решить.

Важно, что эффект от кинезиотейпирования наступает практически сразу после наложения лент и длится круглосуточно (сроком до пяти дней).

В течение этого времени аппликацию снимать не нужно, ведь дискомфорта, как правило, не возникает даже при контакте с водой.

Напомним, ранее в Минздраве анонсировали новации в реабилитации пациентов.

Читайте также, как украинцам пройти курс реабилитации бесплатно, и что для этого нужно.

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