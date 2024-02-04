Нужны ли вам тейпы? Что такое тейпирование и зачем его используют

Тейпы для лица, спины, поясницы и других частей тела пользуются сегодня большой популярностью. Их используют с целью достижения различных терапевтических и поддерживающих эффектов, создавая уникальные возможности для улучшения физического состояния.

При подготовке материала были использованы следующие источники: OrTop, "Аксиома", "Медиком", "Клиника современной ревматологии".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о том, что такое тейпы и нужны ли они вам.

Можно ли с помощью тейпов убрать живот

Тейпирование (кинезиологическое тейпирование) - методика лечения и профилактики заболеваний, заключающаяся в аппликации специальных эластичных лент (тейпов) поверх мышц, суставов и сухожилий, нуждающихся в оздоровлении.

По сути, ленты наносятся на определенные участки тела, требующие реабилитации или защиты от нагрузок. Процесс тейпирования основан на микровоздействии на проблемный участок (с учетом локализации связного аппарата и расположения мышц).

Кинезио тейп представляет собой эластичную клейкую хлопчатобумажную (или синтетическую) ленту, покрытую акриловым гипоаллергенным клейким слоем, который активизируется от взаимодействия с температурой тела.

Профессиональное тейпирование может быть достаточно эффективным, тогда как попытки приклеить ленты самостоятельно (без необходимого опыта) могут привести к усугублению проблемы со связками, мышцами или опорно-двигательным аппаратом.

Раньше тейпирование применяли преимущественно в спортивной медицине, однако сегодня специалисты могут накладывать тейпы на ноги, колени, стопы, спину, лицо, верхние конечности, ягодицы и даже живот.

Считается, что тейпирование проблемных зон на ягодицах, животе или боках позволит улучшить тонус кожи и мышц, а также ускорить сжигание жира, стимулировать лимфоток и циркуляцию крови.

Тейпирование должен делать специалист (иллюстративное фото: freepik.com)

Какие проблемы решает тейпирование

Самыми распространенными тейпами являются спортивные. В то же время все большую популярность приобретают медицинские ленты для восстановления опорно-двигательного аппарата, реабилитации после травм, лечения связок или растянутых мышц.

Мануальные терапевты и массажисты также признали кинезиотейпирование своим "помощником" для двойного эффекта лечения.

Используют эту методику и косметологи - "эстетическое" (или "косметологическое") тейпирование используют для коррекции формы лица, сглаживания морщин и устранения дряблости кожи.

По мнению медиков, тейпирование можно использовать для лечения:

ушибов мягких тканей

растяжений, подвывихов

эпикондилитов ("локтя теннисиста")

остеохондроза позвоночника

постинсультной спастичности

ДЦП у детей

плантарного фасциита (пяточной шпоры)

туннельных синдромов

люмбаго (острой боли или "прострела" в нижней части спины - пояснице)

миозитов (воспаления одной или нескольких скелетных мышц)

дорсопатии (процессов дистрофии, дегенерации или деструкции межпозвонковых дисков)

болевого синдрома (суставов, спины, шеи)

повреждений связок, мышц, сухожилий

болевых ощущений при хондромаляции (утончении, размягчении или последующем постепенном разрушении суставного хряща)

головной боли хронического типа, головокружений, тинитуса (шума в ушах)

отеков ног и поясничных болей у беременных

заболеваний и травм позвоночного столба, суставов

болей в плече (плечелопаточного периартрита)

Тейпы могут помочь в различных ситуациях (иллюстративное фото: freepik.com)

Кроме того, метод кинезиотейпирования можно использовать:

если необходимо провести коррекцию осанки

для нормализации мышечного тонуса

при вялых парезах (ослаблении произвольных движений, неполном параличе какой-либо мышцы, группы мышц)

для восстановления амплитуды движений

как профилактику от перегрузок, спортивных травм

для изменения положения деформированного сустава и т.п.

Считается также, что тейпирование может облегчить менструальные боли и боли при некоторых болезнях желудка.

В педиатрии кинезиотейпинг (мультитейпинг) используют при расстройствах многофункциональной моторики.

Кроме того, аппликации используют для профилактики келоидных рубцов после операций.

В заключение эту процедуру применяют в косметических целях (тейпы на лицо) и для моделирования фигуры (тейпирование для похудения).

Кинезиотейпинг лица (иллюстративное фото: freepik.com)

Сколько длится эффект от тейпирования

Эффект тейпирования может варьироваться в зависимости от типа ленты, методики наложения и индивидуальных особенностей пациента. В основном речь идет о:

поддержке мышц и суставов (дополнительной поддержке и стабилизации во время выполнения физических активностей или восстановления после травмы)

уменьшении боли (в мышцах и суставах)

улучшении кровообращения и лимфотока в тканях

уменьшении отека и ускорении заживления (после травмы)

улучшении позиции тела и благоприятном влиянии на функциональные отклонения (при патологических состояниях)

Тейпирование можно делать разово или курсом - в зависимости от проблемы, которую нужно решить.

Важно, что эффект от кинезиотейпирования наступает практически сразу после наложения лент и длится круглосуточно (сроком до пяти дней).

В течение этого времени аппликацию снимать не нужно, ведь дискомфорта, как правило, не возникает даже при контакте с водой.