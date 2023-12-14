Нужны ли права на электроскутер: разбираем законодательство Украины

Электроскутеры обладают рядом преимуществ и удобств, которые делают их популярным транспортным средством среди граждан многих стран. Однако не все знают, нужны ли на них права и с какого возраста украинцам разрешено на них ездить.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать об использовании электроскутеров в Украине.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Правила дорожного движения, Главный сервисный центр МВД, iGov, Положение о порядке выдачи водительских прав и допуске граждан к управлению транспортными средствами.
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Согласно пункту 1.10 Правил дорожного движения Украины, механическим транспортным средством считаются такие ТС, которые приводятся в движение с помощью двигателя.
Этот термин распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт.
В то же время мопед - двухколесное транспортное средство, имеющее двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт.
Поскольку в среднем мощность электрического скутера может варьироваться от минимум 500-800 Вт до 8-10 кВт, права на него все же нужны.
В Министерстве внутренних дел отмечают, что для управления транспортными средствами гражданам Украины необходимо иметь национальное водительское удостоверение (водительские права) соответствующей категории.
Управление мопедами, мотороллерами и другими двухколесными транспортными средствами, имеющими двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт разрешает категория водительских удостоверений А1.
Если же двухколесное механическое ТС имеет двигатель с рабочим объемом 50 куб. см и более, согласно ПДД, его уже можно считать мотоциклом.
Управлять таким транспортным средством можно при наличии водительского удостоверения категории А.
В то же время, квадро и трициклы, мотоциклы с боковым прицепом, мотоколяски и другие трехколесные (четырехколесные) мототранспортные средства (разрешенная максимальная масса которых не превышает 400 килограммов) попадают уже под категорию В1.
Категории ТС в Украине (инфографика: hsc.gov.ua)
Порядок выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами определяет постановление Кабинета министров №340.
Согласно документу, право на управление ТС предоставляется лицам, достигшим:
Следовательно, в 14 лет ездить на электроскутере (который приравнивается к механическому транспортному средству) украинцам нельзя.
Отметим также, что водительские права, выданные впервые:
В пункте 2.3 ПДД Украины отмечается, что перед выездом на дорогу водитель обязан проверить и обеспечить технически исправное состояние и комплектность транспортного средства.
При движении на мотоцикле или мопеде водитель должен:
Обязанности (и права) пассажиров также четко прописаны в пункте 5.2 ПДД. Отмечается, в частности, что нужно:
Напомним, ранее водителям мотоциклов и скутеров напомнили о правилах ПДД.
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