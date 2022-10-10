До или после еды: когда нужно чистить зубы какие продукты вредны для эмали

Американская стоматологическая ассоциация рекомендует чистить зубы дважды в день по 2 минуты. Чтобы выработать привычку регулярно чистить зубы, многие делают это каждый день в одно и то же время.

Некоторые эксперты говорят, что чистка зубов перед завтраком намного полезнее для зубной эмали и общего здоровья полости рта. Однако многие не хотят пить свой утренний апельсиновый сок или кофе, когда во рту чувствуется вкус фтора.

Когда лучше чистить зубы

В частности, во время сна во рту размножаются вызывающие налет бактерии. Поэтому человек может очнуться с неприятным вкусом и дыханием.

Промывание этих микробов зубной пастой с фтором избавляет зубы от налета и микробов. Это также покрывает эмаль защитным барьером от кислоты в пище. Поэтому лучше всего чистить зубы перед завтраком.

Специалисты говорят, что следует избегать чистки зубов после еды по крайней мере в течение 30 минут (а лучше 60 минут), если вы потребляете кислое. Все потому, что остатки кислых продуктов могут остаться на зубах и ослабят эмаль.

Вот, какие продукты вредны для зубной эмали:

апельсиновый сок;

цитрусовые;

сухофрукты;

хлеб;

выпечка.

Лучше выпить воду после еды, чтобы очистить зубы перед чисткой.