Получат ли пенсию украинцы заграницей? В ПФУ дали точный ответ

Как будут получать пенсию украинцы заграницей

"Средства, направленные на выплату пенсий получателям через учреждения уполномоченных банков, зачисляются на счета пенсионеров в полном размере, независимо от того, где находится пенсионер. Это касается и тех пенсионеров, которые уехали временно за границу", - сообщил глава ПФУ.

Отмечается, что недавно равительством принято решение (постановление от 18 апреля 2023 г. № 328 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 30 августа 1999 г. № 1596 и от 26 февраля 2022 г. № 162"), которым предусмотрен еще один вариант выплаты пенсий пенсионерам, которые сегодня находятся за границей (без их выезда на территорию Украины).

Получить свои пенсионные выплаты они смогут путем международного перевода через "Укрпочту", при наличии у нее технической возможности. Это актуально для пенсионеров, у которых нет (или они не имели) текущего счета, открытого в украинском банке.

Выплачиваются ли пенсии на оккупированных территориях?

"Средства, направленные на выплату пенсий получателям через учреждения уполномоченных банков, зачисляются на счета пенсионеров в полном размере, независимо от того, где находится человек. В момент зачисления пенсии на счет денежные средства становятся собственностью пенсионера. И пенсионер может использовать эти средства тогда, когда будет иметь возможность или потребность", - рассказал Капинус.

Он добавил, что если пенсионер, получавший пенсию в отделении почтовой связи или с доставкой на дом, остался на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся активные боевые действия, в населенных пунктах, где АО "Укрпочта" не имеет возможности доставлять пенсию - все принадлежащие ему пенсионные средства он сможет получить, когда это станет возможным и безопасным: по выбору самого пенсионера, или со счета, открытого Пенсионным фондом Украины в АО Ощадбанк, или у почтальона.