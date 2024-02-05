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Чи обов'язково займатися спортом, щоб схуднути: відповідь вас здивує

Понеділок 05 лютого 2024 09:53
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Чи обов'язково займатися спортом, щоб схуднути: відповідь вас здивує Чи потрібно займатися спортом, щоб схуднути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Таміла Максюх

Для того, щоб схуднути, усі ефективно займаються спортом. Однак, як виявилось, це робити не обов'язково, щоб ваша вага зменшилась.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що ефективно допомагає під час схуднення.

При написанні використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Таміли Максюх та сайт Doc.ua

Що допоможе схуднути

Дієтолог розповіла, що схуднення вимагає комплексного підходу. Тому, для того, щоб схуднути потрібно лише мати дефіцит калорій. Він має бути адекватним і перераховуватися через кожні скинуті 5-7 кг, зміну фізичної активності та режиму дня.

Фахівець зазначила, що займатися спортом при схудненні не обов'язково, адже головне харчування. Спорт допоможе тримати тіло в тонусі, додасть вам витривалості та сил.

"Тому тут справа вашого бажання. Але доки не буде налаштоване харчування, заняття спортом не принесуть бажаного результату", - додала Таміла Максюх.

Однак, при наборі маси тіла силові тренування додати обов'язково.

Дії під час схуднення

Консультація фахівця

Перш за все, почніть з консультації дієтолога. Спільно з фахівцем потрібно вибрати саме ту дієту, що обмежує калорійність продуктів, яка не тільки підійде вам за станом здоров'я.

Важливо пам'ятати, що цей дефіцит не повинен бути критичним: для жінок нормальним є споживання не менше 1200 ккал, для чоловіків - не менше 1500 ккал на добу.

Щоденник харчування

Такий щоденник допоможе зрозуміти що, коли і в яких кількостях ви їсте. Може, ви не стільки втамовує голод, скільки заїдаєте стрес або вам нудно - ведення регулярних записів допоможе це з'ясувати, обов'язково фіксуйте в них свій емоційний стан.

Помічником також стане один з додатків для смартфонів, який підраховує вживані білки, жири і вуглеводи.

Закріплення результату

Якщо досягнуті перші позитивні результати - розслаблятися не варто. Намагайтеся поступово, але неухильно змінювати харчові звички в сторону вживання відповідних вам продуктів.

Звикнувши харчуватися правильними продуктами, ви можете тримати вагу під контролем навіть після того, як "зіскочили" з дієти. Звичка формується приблизно за 30-40 днів.

Раніше ми повідомляли про 5 речей, які потрібно робити ввечері, щоб швидше схуднути.

Також ми писали, які хитрощі за столом дозволять швидко скинути зайву вагу.

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