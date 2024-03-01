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Обязательно ли малышам покупать макароны с маркировкой "для детей": это важно знать

Диетолог рассказала, какие макароны можно давать детям (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Родители обычно не знают, когда и какие лучше давать макароны детям. В частности, сейчас в магазине есть продукт с маркировкой "для детей". Следует знать, чем такие макароны отличаются от "взрослых".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога и нутрициолога Тамилы Максюх.

Что следует знать о макаронах "для детей"

По словам эксперта, часто макароны по маркировке "для детей" это просто маркетинг.

Макароны для детей не имеют особых отличий от макарон для взрослых.

"Уверяю, что ребенку можно брать те же, что и себе", - говорится в сообщении.

Но вот несколько советов, какие макароны лучше выбирать для детей:

  • из твердых сортов
  • в составе минимум составляющих - мука, вода и соль
  • содержание белка должно быть от 12 до 15 г на 100 г продукта. Чем выше содержание белка, тем лучше макароны
  • берите упакованные макаронные изделия, а не на вес
  • качественные макароны достаточно гибкие, тяжело ломаются, при варке не слипаются.

Когда ребенку впервые давать макароны

Следует учитывать индивидуальные особенности организма малыша. Обычно макаронные изделия вводятся когда ребенку исполняется 11-12 месяцев.

Также рекомендуется отложить знакомство с этим продуктом на более поздний срок, если малыш страдает запорами.

Благодаря плотной текстуре блюда с макаронами будут стимулировать жевание и помогут перейти из протертых блюд на еду кусочками.

Сначала следует предложить ребенку одну-две ложки новой пищи и понаблюдать за реакцией. Если все нормально, можно добавлять новую еду в обычный рацион малыша.

Продукт следует тщательно отваривать, чтобы ребенок мог без труда переварить новую для него пищу.

Одни из популярных вариантов детских макарон представлены фигурками. Чтобы ребенку было интереснее, макаронные изделия выпускают в виде транспорта, букв, звездочек, ракушек, животных. Такие продукты нравятся большинству детей и чаще всего используются для супов.

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