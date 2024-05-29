Опасен ли чрезмерный сон: врач рассказала правду
Чрезмерный сон, также известный как "гиперсомния" - это состояние, когда вы регулярно спите больше 10 часов в день.
Вредно ли это для нашего организма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача Даши Власенко в Instagram.
Что такое гиперсомния
Это ощущение чрезмерной сонливости в течение дня, а также потребность спать до 18 часов ежедневно, также потребность спать несколько раз в день или отсутствие ощущения отдыха после пробуждения.
Причины долгого сна
- Временный долгий сон может быть просто результатом восстановления после часов бодрствования, возникших за предыдущие дни (например, подготовка к экзаменам, длинная дорога за рулем)
- Расстройства сна (апноэ, синдром беспокойных ног, парасомния, нарушение циркадного ритма сна и тд)
- Лекарство (лекарство от гипертонии, антидепрессанты, седативные, противоэпилептические средства и тд)
- Травма головы. Обзор 2019 обнаружил, что у 28% людей, перенесших черепно-мозговую травму, есть гиперсомния
- Хроническая боль (боли в спине, головная боль)
- Алкоголь
Какие симптомы могут быть после чрезмерного сна
- возбуждение и раздражение
- усталость и чрезмерная сонливость
- беспокойство
- увеличение количества дневного сна
- снижение аппетита
- проблемы с памятью
- головокружение
- головная боль
Опасно ли чрезмерно спать?
По словам врача, чрезмерный сон может негативно повлиять на вашу иммунную систему, психическое здоровье, здоровье сердца и потенциально привести к хроническим заболеваниям. У вас может появиться:
- ожирение
- сердечно-сосудистое заболевание
- инсульт
- ишемическая болезнь сердца
- диабет
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