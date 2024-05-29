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Опасен ли чрезмерный сон: врач рассказала правду

Среда 29 мая 2024 10:29
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Опасен ли чрезмерный сон: врач рассказала правду Фото: Вреден ли избыточный сон (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Чрезмерный сон, также известный как "гиперсомния" - это состояние, когда вы регулярно спите больше 10 часов в день.

Вредно ли это для нашего организма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача Даши Власенко в Instagram.

Что такое гиперсомния

Это ощущение чрезмерной сонливости в течение дня, а также потребность спать до 18 часов ежедневно, также потребность спать несколько раз в день или отсутствие ощущения отдыха после пробуждения.

Причины долгого сна

  • Временный долгий сон может быть просто результатом восстановления после часов бодрствования, возникших за предыдущие дни (например, подготовка к экзаменам, длинная дорога за рулем)
  • Расстройства сна (апноэ, синдром беспокойных ног, парасомния, нарушение циркадного ритма сна и тд)
  • Лекарство (лекарство от гипертонии, антидепрессанты, седативные, противоэпилептические средства и тд)
  • Травма головы. Обзор 2019 обнаружил, что у 28% людей, перенесших черепно-мозговую травму, есть гиперсомния
  • Хроническая боль (боли в спине, головная боль)
  • Алкоголь

Какие симптомы могут быть после чрезмерного сна

  • возбуждение и раздражение
  • усталость и чрезмерная сонливость
  • беспокойство
  • увеличение количества дневного сна
  • снижение аппетита
  • проблемы с памятью
  • головокружение
  • головная боль

Опасно ли чрезмерно спать?

По словам врача, чрезмерный сон может негативно повлиять на вашу иммунную систему, психическое здоровье, здоровье сердца и потенциально привести к хроническим заболеваниям. У вас может появиться:

  • ожирение
  • сердечно-сосудистое заболевание
  • инсульт
  • ишемическая болезнь сердца
  • диабет

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