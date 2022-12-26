Могут ли ввести вакцину, которая испортилась из-за отключения света: украинцам дали точный ответ

В Украине из-за плановых и аварий отключения электроэнергии возник риск привиться вакциной, которая испортилась в период обесточивания.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
В последнее время украинцы обеспокоены сохранением качества вакцин в амбулаториях или прививочных пунктах из-за отключения электроэнергии.
Отмечается, что все взволнованны, могут ли им ввести вакцину, которую хранили с нарушением холодовой цепи.
Однако в Минздраве заявили, что возникновение таких ситуаций невозможно. Медицинская система приступила к подготовке возможных отключений света заранее.
Сообщается, что региональные склады хранения вакцин и большинство центров первичной медико-санитарной помощи оборудованы генераторами.
Кроме того, все здравоохранительные учреждения, которые занимаются вакцинацией, имеют четкий алгоритм действий на случай обесточивания, а медики прошли дополнительное обучение и знают, что делать.
Сообщается, что учреждения первичной медико-санитарной помощи, оказывающие услуги по вакцинации, могут хранить вакцины для рутинных прививок и против Covid-19 от одной недели до одного месяца.
Для этого учреждения должны отвечать следующим критериям:
Добавляется, если заведение не может установить электрогенератор, то холодильник с вакцинами должен быть подключен к источнику бесперебойного питания с емкостью аккумулятора не менее чем на 12 часов непрерывной работы.
Раньше мы называли вакцину, которая защитит от трех инфекций и почему ею нужно прививать детей.
Также в Минздраве назвали вакцины, которыми беременные могут прививаться против COVID-19.