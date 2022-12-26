Чи можуть ввести вакцину, яка зіпсувалась через відключення світла: українцям дали точну відповідь

В Україні через планові та аварій відключення електроенергії виник ризик зробити щеплення вакциною, яка зіпсувалася в період знеструмлення.
Про це повідомляє МОЗ України.
Останнім часом українці занепокоєні збереженням якості вакцин в амбулаторіях або пунктах щеплення через відключення електроенергії.
Зазначається, що також усі схвильовані, чи можуть їм ввести вакцину, яку зберігали з порушенням холодового ланцюга.
Однак, в МОЗ заявили, що виникнення таких ситуацій неможливо. Медична система приступила до підготовки можливих відключень світла заздалегідь.
Повідомляється, що регіональні склади зберігання вакцин і більшість центрів первинної медико-санітарної допомоги обладнані генераторами.
Крім того, всі заклади охорони здоров’я, які займаються вакцинацією, мають чіткий алгоритм дій на випадок знеструмлення, а медики пройшли додаткове навчання і знають, що робити.
Повідомляється, що заклади первинної медико-санітарної допомоги, що надають послуги з вакцинації, можуть зберігати вакцини для рутинних щеплень і проти Covid-19 від одного тижня до одного місяця.
Для цього заклади мають відповідати таким критеріям:
Додається, якщо заклад не має можливості встановити електрогенератор, то холодильник із вакцинами має бути підʼєднаним до джерела безперебійного живлення з місткістю акумулятора не менше ніж на 12 годин безперервної роботи.
Раніше ми називали вакцину, яка захистить від трьох інфекцій і чому нею треба щепити дітей.
Також у МОЗ назвали вакцини, якими вагітні можуть щеплюватися проти COVID-19.