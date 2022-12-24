Эта вакцина защитит от трех инфекций: почему ею нужно прививать детей

Об этом украинцам напомнили в Национальной службе здоровья.

Чем опасны корь, паротит и краснуха?

Корь может вызвать воспаление легких и головного мозга. Особенно сложно идет течение заболевания у маленьких детей. Также корь опасна для беременных женщин.

Краснуха – у детей краснуха обычно проходит легко и может даже остаться незамеченной. У подростков и взрослых это заболевание может вызвать серьезные осложнения: артрит, гепатит, энцефалит, тромбоцитопения.

Паротит передается воздушно-капельным путем во время кашля, чихания и просто через близкий контакт между людьми. Эпидемический паротит опасен такими осложнениями как отит, менингит, панкреатит, орхит (воспаление у мальчиков одного или двух яичек).

Когда проводят вакцинацию

Вакцинация – самый действенный способ избежать этих заболеваний и возможных осложнений. Вакцинация детей для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи производится в 12 месяцев. Вторую прививку нужно сделать в 6 лет.

Взрослым, которые не были привиты от кори или не переболели корью, также следует вакцинироваться.

Но вакцинация взрослых за бюджетные средства не предусмотрена. Однако можно приобрести вакцину самостоятельно и привиться у своего семейного врача или терапевта.