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Могут ли ввести вакцину, которая испортилась из-за отключения света: украинцам дали точный ответ

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Понедельник 26 декабря 2022 17:01
Могут ли ввести вакцину, которая испортилась из-за отключения света: украинцам дали точный ответ Испортятся ли вакцины в больницах из-за отключения света (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине из-за плановых и аварий отключения электроэнергии возник риск привиться вакциной, которая испортилась в период обесточивания.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Могут ли вакцины испортиться

В последнее время украинцы обеспокоены сохранением качества вакцин в амбулаториях или прививочных пунктах из-за отключения электроэнергии.

Отмечается, что все взволнованны, могут ли им ввести вакцину, которую хранили с нарушением холодовой цепи.

Однако в Минздраве заявили, что возникновение таких ситуаций невозможно. Медицинская система приступила к подготовке возможных отключений света заранее.

Сообщается, что региональные склады хранения вакцин и большинство центров первичной медико-санитарной помощи оборудованы генераторами.

Кроме того, все здравоохранительные учреждения, которые занимаются вакцинацией, имеют четкий алгоритм действий на случай обесточивания, а медики прошли дополнительное обучение и знают, что делать.

Сообщается, что учреждения первичной медико-санитарной помощи, оказывающие услуги по вакцинации, могут хранить вакцины для рутинных прививок и против Covid-19 от одной недели до одного месяца.

Для этого учреждения должны отвечать следующим критериям:

  • холодильник для вакцин объемом достаточным для одномесячного запаса вакцины;
  • регистратор температуры (специальное устройство для непрерывного контроля температуры вакцины);
  • индикатор замораживания вакцины;
  • термосумки с двумя полными комплектами холодовых элементов, объема которых хватит для транспортировки;
  • электрогенератор и топливо к нему в объеме, достаточном для ежедневного использования холодильного оборудования не менее 15 дней.

Добавляется, если заведение не может установить электрогенератор, то холодильник с вакцинами должен быть подключен к источнику бесперебойного питания с емкостью аккумулятора не менее чем на 12 часов непрерывной работы.

Раньше мы называли вакцину, которая защитит от трех инфекций и почему ею нужно прививать детей.

Также в Минздраве назвали вакцины, которыми беременные могут прививаться против COVID-19.

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