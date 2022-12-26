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Чи можуть ввести вакцину, яка зіпсувалась через відключення світла: українцям дали точну відповідь

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Понеділок 26 грудня 2022 17:01
Чи можуть ввести вакцину, яка зіпсувалась через відключення світла: українцям дали точну відповідь Чи зіпсуються вакцини у лікарнях через відключення світла (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні через планові та аварій відключення електроенергії виник ризик зробити щеплення вакциною, яка зіпсувалася в період знеструмлення.

Про це повідомляє МОЗ України.

Чи можуть вакцини зіпсуватись

Останнім часом українці занепокоєні збереженням якості вакцин в амбулаторіях або пунктах щеплення через відключення електроенергії.

Зазначається, що також усі схвильовані, чи можуть їм ввести вакцину, яку зберігали з порушенням холодового ланцюга.

Однак, в МОЗ заявили, що виникнення таких ситуацій неможливо. Медична система приступила до підготовки можливих відключень світла заздалегідь.

Повідомляється, що регіональні склади зберігання вакцин і більшість центрів первинної медико-санітарної допомоги обладнані генераторами.

Крім того, всі заклади охорони здоров’я, які займаються вакцинацією, мають чіткий алгоритм дій на випадок знеструмлення, а медики пройшли додаткове навчання і знають, що робити.

Повідомляється, що заклади первинної медико-санітарної допомоги, що надають послуги з вакцинації, можуть зберігати вакцини для рутинних щеплень і проти Covid-19 від одного тижня до одного місяця.

Для цього заклади мають відповідати таким критеріям:

  • холодильник для вакцин об'ємом, достатнім для одномісячного запасу вакцини;
  • реєстратор температури (спеціальний пристрій для безперервного контролю температури вакцини);
  • індикатор заморожування вакцини;
  • термосумки із двома повними комплектами холодових елементів, обсягу яких вистачить для транспортування;
  • електрогенератор та паливо до нього в обсязі, достатньому для щоденного використання холодильного обладнання щонайменше 15 днів.

Додається, якщо заклад не має можливості встановити електрогенератор, то холодильник із вакцинами має бути підʼєднаним до джерела безперебійного живлення з місткістю акумулятора не менше ніж на 12 годин безперервної роботи.

Раніше ми називали вакцину, яка захистить від трьох інфекцій і чому нею треба щепити дітей.

Також у МОЗ назвали вакцини, якими вагітні можуть щеплюватися проти COVID-19.

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