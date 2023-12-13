Могут ли водители получить штраф за отсутствие бампера на авто: важно объяснение

Можно ли ездить без бампера

В соответствии с п. 31.4.7.ПДД запрещается эксплуатация транспортных средств при отсутствии бампера.

Это значит, водитель не может сознательно и намеренно ездить на автомобиле без бампера при обычных обстоятельствах.

Согласно требованиям 31.5 ПДД в случае возникновения в пути неисправностей, таких как отсутствие бампера, водитель должен принять меры по их устранению и ехать дальше.

Однако, если это сделать невозможно, то он должен двигаться как можно более коротким путем к месту стоянки или ремонту. При этом должна быть включена световая аварийная сигнализация.

Полностью запрещено движение при неисправности тормозной системы или рулевого управления, ламп фар или задних габаритных фонарей.

Можно ли получить штраф

Штраф за управление автомобилем без бампера составляет 340 грн (ч. 1 ст. 121 КУоАП). В случае повторного нарушения в течение года предусмотрен штраф от 850 грн до 1700 грн и лишение прав от 3-х до 6 месяцев.

В частности, все зависит от объяснений водителя, которые он предоставит сотруднику полиции на месте остановки. Если водитель скажет инспектору, что бампер оставил раньше в ремонте или нет средств и ездит пока так, то это нарушение п. 31.4.7 ПДД. В таком случае водитель не имеет права эксплуатировать автомобиль и может получить штраф.

В случае, если водитель сообщит инспектору, что бампер отпал или повредился в пути во время движения и он едет как можно более коротким путем к сервису, тогда в его действиях отсутствует нарушения закона. Инспектор не вправе выписать штраф.