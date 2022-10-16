Могут ли отказать в торговой точке оплатить картой? Эксперты дали четкий ответ

Ситуация, при которой продавец отказывается принимать оплату картой в торговой точке, знакома всем. Особенно сейчас, когда могут быть перебои с электричеством или интернет-соединением.

Имеют ли право продавцы отказывать в оплате картой или нет - читайте ниже.

В статье 17 Закона Украины "О защите прав потребителя" установлено, что все потребители в одинаковой мере имеют право на удовлетворение своих потребностей в сфере торгового или других видов обслуживания. Установление любых преимуществ, использование прямых или непрямых ограничений прав потребителя не допускается, кроме случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами.

В этой же статье установлено право потребителя на свободный выбор товаров и услуг в удобное для него время и свободный безналичный расчет с учетом режима работы и обязанностей для продавца (исполнителя) форм (видов) расчетов, установленных законодательством Украины.

Продавец обязан всеми способами содействовать потребителю в свободном выборе продукции и формам ее оплаты.

Согласно Порядку осуществлению торговой деятельности и правилам торгового обслуживания на рынке потребительских товаров (утвержденные Кабинетом министров от 15.06.2006 №833), у продавцов есть обязанность по приему электронных платежей.

В пункте 21 указано, что предприятие обязано обеспечить возможность использования электронных платежных средств при осуществлении расчетов за проданные товары (оказанные услуги) в соответствии с законодательством.

В постановлении Кабмина от 29.09. 2010 (№878) указаны исключения. Кто может быть освобожден от обязательной приемки специальных платежных средств для осуществления расчетов за проданные товары:

Заведения общественного питания закрытого типа, которые обслуживают контингент определенного типа (личный состав ВСУ и других военных формирований, студентов, преподавателей высших учебных заведений, а также профессионально-технических и общеобразовательных, работников промышленных предприятий)

Предприятия торговли с торговой площадью до 20 кв. м (кроме автозаправочных станций)

Субъекты хозяйствования, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью менее 25 тысяч человек.

В случае наличия одного регистратора расчетных операций предприятие обязано обеспечить прием специальных платежных средств.

Таким образом, отказ в безналичном расчете за приобретенные товары и услуги говорит об ограничении прав потребителя и является нарушением требованием законодательства.

За такое нарушение предусмотрена ответственность по статье 23 Закона Украины "О защите прав потребителей" и по статье 155 Кодекса Украины об административных нарушениях.

На виновного накладывается штраф - от 2 до 5 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2400 до 6200) на работника, и от 5 до 10 - на должностное лицо (от 6200 до 12400).