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Могут ли вегетарианцы худеть, не употребляя мяса: Фитнес-тренер Мандзяк расставил точки над "і"

Фото: Можно ли похудеть, не употребляя животные продукты (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Многие люди в мире не употребляют продукты животного происхождения. Может ли человек похудеть, не употребляя мясо, яйца и т.д.?

На этот вопрос в эксклюзивном комментарии РБК-Украина ответил профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк.

Ответ фитнес-тренера Виктора Мандзяка

По словам эксперта, некоторые вегетарианцы, кроме овощей и растительной пищи, потребляют еще и молочные продукты.

"Например, с бобовыми можно получить достаточное количество белка для того, чтобы наращивать маскулатуру.

Виктор отметил, что растительный белок содержит в среднем несколько хуже аминокислотный состав, чем животный, но если умело комбинировать источники растительного белка, человек может получить все нужное.

Для справки

Вегетарианство - это философия или образ жизни, когда человек отказывается от потребления мяса животных и продуктов их гибели. Основные мотивы вегетарианства могут включать этические, экологические и религиозные соображения.

Основные типы вегетарианства включают в себя:

Лакто-ово-вегетарианство: люди, потребляющие яйца и молочные продукты (лакто), но не мясо.

Лакто-вегетарианство: это форма вегетарианства, где разрешаются молочные продукты, но не яйца и мясо.

Ово-вегетарианство: включает в потребление яйца, но не молочные продукты и мясо.

Веганство: строгий вегетарианский подход, исключающий любые продукты животного происхождения, включая мясо, молоко, яйца, мед и другие продукты.

До этого Виктор Мандзяк рассказал, какое мясо нужно есть, чтобы худеть.

А также узнайте, можно ли похудеть без тренировок.

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