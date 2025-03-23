Могут ли духи нанести вред здоровью? Ученые сделали неожиданное заявление

Аромат любимых духов может создавать настроение, вызывать приятные воспоминания и подчеркивать индивидуальность. Но в их составе могут быть опасные вещества, которые способны вызвать аллергию, головную боль и даже нарушение гормонального баланса.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.
Исследователи обнаружили, что духи могут содержать вещества, которые могут вызвать многочисленные проблемы со здоровьем. Эти химические вещества включают парабены и фенолы, которые используются для продления срока годности аромата, а также фталаты. Это химическое вещество связывают с болезнями сердца, гипертонией и проблемами с беременностью и преждевременными родами.
Доктор наук Джон Микер рассказал, что флататы помогают лосьонам и другим косметическим средствам прилипать к коже и проникать в нее. В ароматизаторах фталаты используются как растворители и стабилизаторы.
Некоторые фталаты, а также парабены и фенолы являются эндокринными разрушителями, которые могут влиять на уровень гормонов, вырабатываемых эндокринной системой организма. Эти гормоны контролируют важные процессы, такие как рост и фертильность.
В исследовании 2021 года обнаружили, что флататы могут нанести вред нервной и репродуктивной системе.
Контакт с фталатами связан с проблемами со здоровьем для людей любого возраста, но самое чувствительное время для воздействия фталатов - во время внутриутробного развития.
Духи содержат эфирные масла, синтетические ароматизаторы и спирты, которые могут вызвать высыпания, зуд, покраснение или даже отек.
Некоторые люди чувствительны к запахам и могут испытывать мигрень, тошноту или головокружение от сильных ароматов.
Невозможно узнать, сколько фталатов или других химических веществ содержится в духах.
Если указаны парабены, то эти химические вещества обычно отображаются на этикетках как метилпарабен (MP), бутилпарабен (BP), этилпарабен (EP) или пропилпарабен (PP).
Фталаты обозначают словом "фталат". Другие названия могут содержать акронимы, в частности DEHP, DBP, BBP или DEP.
Также фталатыимеют очень короткий период полураспада, то есть время, которое они проводят в организме, относительно короткое.
Тело может очень быстро избавиться от этих химических веществ в течение дня или меньше, и они не накапливаются.
Чтобы уменьшить риски, выбирайте гипоаллергенные, натуральные или органические духи, избегайте сильных ароматов в закрытых помещениях и не наносите духи на раздраженную кожу.
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