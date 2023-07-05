Могут ли последствия взрыва ЗАЭС быть такими же, как после Чернобыльской аварии?

Способна ли заложенная взрывчатка привести к выбросам радиации

Украинские власти заявляют, что россияне могли заложить взрывчатку на энергоблоках для того, чтобы создать видимость вроде бы как Украина обстреливает ЗАЭС. Но может ли эта взрывчатка повлечь за собой масштабный выброс радиации в воздух, объяснил кандидат технических наук, профессор Геннадий Рябцев.

"Ядерный реактор не является атомной бомбой. Поэтому он не может взорваться. Поэтому ни при любых, даже гипотетических сценариях развития событий, ничего подобного взрыву атомной бомбы на ЗАЭС произойти не может. Никакая ракета, бомба, прямое попадание самолета, подрыв грузовика со взрывчаткой, землетрясение магнитудой 6, не могут повлечь за собой взрыв реактора", - заявил ученый y Facebook.

При этом он добавляет, что снижение уровня воды в Каховском водохранилище и нарушение процессов охлаждения реакторов также не может привести к взрыву на ЗАЭС.

"По словам главы ГУР Буданова, ядерные реакторы без охлаждения могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней. Да, это верно. Но только если реактор все это время будет работать. Но ЗАЭС не работает. И в случае отключения циркуляционных насосов внутреннего контура охлаждения автоматически срабатывает система защиты. Даже если кто-то попытается ее выключить или взорвать, она автоматически срабатывает", - отмечает профессор.

Есть ли угроза повторения Чернобыля или Фукусимы

Рябцев отмечает, что и в Чернобыле, и на Фукусиме ядерного взрыва как такового не было. По разным причинам там произошло расплавление активной зоны реактора и выход радиоактивных материалов в окружающую среду.

"Но, во-первых, с тех пор выросли требования к безопасности ядерных объектов. Во-вторых, и чернобыльский, и фукусимский реакторы на момент аварии работали. Тогда как энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года. Один из реакторов - в ремонте. Четыре находятся в режиме "холодной остановки" - это безопасное состояние реактора, когда он заглушен из-за низкого давления и низкой температуры охлаждающей воды. Шестой - в "горячей остановке", - говорит эксперт.

То есть ЗАЭС энергию не генерирует. И поскольку реакторы не работают, скупать йодид калия не имеет смысла, поскольку среди радиоактивных материалов, которые гипотетически могут попасть в окружающую среду, радиоактивный йод отсутствует, утверждает профессор.

(инфографика: "Факты")

"Конечно, активная зона реактора остается радиоактивной даже во время остановки. Теоретически, можно предположить гипотетические условия, при которых может произойти расплавление этой зоны. Такая вероятность составляет 10 в минус восьмой степени. Для сравнения - вероятность погибнуть от падения метеорита на порядок больше", - говорит Рябцев.

Ученая Института проблем безопасности атомных станций НАН Украины Елена Паренюк также заявляет, что потенциальная угроза ЗАЭС не станет повторением Чернобыля, ведь реакторы на Запорожской атомной станции остановлены.

"То есть ни один реактор на Запорожской АЭС не производил электроэнергию уже с сентября... Даже тот реактор, который в горячем останове, не производил электричество. Это значит, что там не было цепной реакции, что большое количество короткоживущих радионуклидов, представлявших огромную угрозу после Чернобыля уже распалась", - говорит ученая в эфире "ТСН".

Такого же мнения придерживается ученый, доктор физико-математических наук, бывший работник Института ядерных исследований НАНУ Людвиг Литвинский.

"Апокалипсиса не будет. Даже при худшем сценарии, если вырвется все то, что находится внутри реакторов - самая плохая ситуация будет лучше той, что была с Чернобыльской АЭС. В этом можно быть уверенным, потому что станция уже более полугода не работает и короткоживущих радионуклидов там уже нет", - говорит ученый.