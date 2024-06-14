Могут ли курильщики и люди с татуировками быть донорами крови: 6 популярных мифов
Донорство крови - это необходимая помощь, особенно во время войны, но некоторым людям действительно противопоказано сдавать кровь. К тому же, вокруг этого возникло много мифов.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в каком возрасте можно стать донором и в какие мифы не нужно верить.
"Донорство это опасно!"
Многие думают, что могут заразиться ВИЧ и СПИД.
При донации используются только стерильные иглы и гемаконы (контейнеры для крови).
Это всегда одноразовые инструменты, которые откроются исключительно в присутствии донора, а после процедуры - утилизируются по всем стандартам.
"Это страшно, больно и долго"
Осознание помощи другим, наоборот, повышает настроение и улучшает эмоциональное состояние.
А наибольшей неприятностью в донорстве - является протокол иглой, в начале процедуры.
Донация крови длится менее 10 минут.
"Нужны только некоторые группы крови"
Потребность в крови всей есть всегда. А чем популярнее группа крови, тем больше ее нужно, потому что больше людей нуждаются именно в вашей группе крови.
"Я курю и питаюсь не лучше всего, поэтому не смогу быть донором"
Это ложное утверждение.
Медики говорят, что нужно выделить три дня, чтобы соблюсти определенные ограничения в питании - и можно становиться донором.
От курения нужно отказаться только в день донации (как до, так и не менее трех дней после нее).
"Кровь нужно сдавать только тогда, когда что-то случилось"
На самом деле, лучшая стратегия - это регулярность, чтобы к моменту чрезвычайной ситуации уже был запас крови. Тем более, никто не знает, когда может понадобиться запас крови.
Онкобольные пациенты, тяжелые роженицы, раненые военные или гражданские - нуждаются в донорской крови.
1 донор может спасти 3 жизни.
"Если есть тату, то нельзя быть донором"
Следует знать, что риски татуировки только в том, чтобы при набивке татуировки вас не заразили ВИЧ, гепатитом или другими вирусами.
Вернуться к донорству можно уже через 6 месяцев или через 4 - при условии отрицательного результата NAT-теста на гепатит C.
К тому же перед взятием крови будут производить проверку экспресс-методом на наличие ВИЧ/СПИД инфекций и Kell.
Со скольких лет можно быть донором
Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний.
Взятие крови и (или) ее компонентов у донора разрешается только при условии, что здоровью донора не будет причинен вред.
После сдачи крови:
- отдохните 10-15 минут
- если почувствовали головокружение или слабость, сообщите персонал
- не пытайтесь сразу идти или управлять машиной, если у вас кружится голова
- 2-3 часа не поднимайте ничего тяжелого рукой, с которой брали кровь
- 3-4 часа не снимайте повязку и старайтесь ее не мочить, это убережет вас от появления синяка
- в течение следующих 12 часов избегайте интенсивных физических нагрузок
- в течение двух суток полноценно и регулярно питайтесь
- в течение двух суток употребляйте увеличенное количество жидкости (не менее 2 литров в день) - соки, воду, некрепкий чай (алкоголь не рекомендуется)
Ранее мы сообщали, какая группа крови считается самой лучшей.
Также ученые называли группу крови, наиболее подверженную болезням сердца.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница медицинского сообщества Svij.doc, сайт ДонорUA и Центр общественного здоровья.