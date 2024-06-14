Могут ли курильщики и люди с татуировками быть донорами крови: 6 популярных мифов

Донорство крови - это необходимая помощь, особенно во время войны, но некоторым людям действительно противопоказано сдавать кровь. К тому же, вокруг этого возникло много мифов.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в каком возрасте можно стать донором и в какие мифы не нужно верить.

"Донорство это опасно!"

Многие думают, что могут заразиться ВИЧ и СПИД.

При донации используются только стерильные иглы и гемаконы (контейнеры для крови).

Это всегда одноразовые инструменты, которые откроются исключительно в присутствии донора, а после процедуры - утилизируются по всем стандартам.

"Это страшно, больно и долго"

Осознание помощи другим, наоборот, повышает настроение и улучшает эмоциональное состояние.

А наибольшей неприятностью в донорстве - является протокол иглой, в начале процедуры.

Донация крови длится менее 10 минут.

"Нужны только некоторые группы крови"

Потребность в крови всей есть всегда. А чем популярнее группа крови, тем больше ее нужно, потому что больше людей нуждаются именно в вашей группе крови.

"Я курю и питаюсь не лучше всего, поэтому не смогу быть донором"

Это ложное утверждение.

Медики говорят, что нужно выделить три дня, чтобы соблюсти определенные ограничения в питании - и можно становиться донором.

От курения нужно отказаться только в день донации (как до, так и не менее трех дней после нее).

"Кровь нужно сдавать только тогда, когда что-то случилось"

На самом деле, лучшая стратегия - это регулярность, чтобы к моменту чрезвычайной ситуации уже был запас крови. Тем более, никто не знает, когда может понадобиться запас крови.

Онкобольные пациенты, тяжелые роженицы, раненые военные или гражданские - нуждаются в донорской крови.

1 донор может спасти 3 жизни.

"Если есть тату, то нельзя быть донором"

Следует знать, что риски татуировки только в том, чтобы при набивке татуировки вас не заразили ВИЧ, гепатитом или другими вирусами.

Вернуться к донорству можно уже через 6 месяцев или через 4 - при условии отрицательного результата NAT-теста на гепатит C.

К тому же перед взятием крови будут производить проверку экспресс-методом на наличие ВИЧ/СПИД инфекций и Kell.

Со скольких лет можно быть донором

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний.

Взятие крови и (или) ее компонентов у донора разрешается только при условии, что здоровью донора не будет причинен вред.

После сдачи крови: