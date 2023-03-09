Могут ли кошки различать человеческий язык. Вот точный ответ

Кошки могут казаться немного инопланетными созданиями, которые тысячелетиями живут рядом с нами, но до сих пор имеют свои секреты и показывают свою независимость. Иногда может казаться, что пушистый питомец вас слушает и даже понимает. Но может ли он интерпретировать ваш язык?
Об этом узнайте ниже в материале Styler.
Специалисты говорят, что коты хоть и могут узнавать звук своего имени и голоса хозяина, но человеческий язык не понимают.
Однако это совсем не означает, что кошка вообще не способна понять, что ей говорят.
Большинство кошек хорошо реагируют на прозвище и понимают, когда хозяин зовет к обеду. Интересно, что специально тренированные кошки могут понимать около 10-15 команд.
Значения слов кошки не понимают, но хорошо распознают интонацию, с которой говорит владелец. Ваши питомцы прекрасно умеют считывать ваше настроение, и вести себя соответственно - либо с осторожностью общаться с вами, либо же пытаться приласкаться. Потому и может показаться, что кот прекрасно понимает, что ему говоришь.
Также кошки понимают, что маленькие дети не всегда отдают себе отчет в своих действиях. Поэтому коты, как правило, опасаются детей, ведь боятся, что последние могут нанести им вред.
Кроме того, домашние любимцы прекрасно осознают и понимают запреты, установленные хозяином. Однако у них, как и у других животных отсутствует представление о добре и зле. Именно поэтому они будут соблюдать запреты только в присутствии хозяина, и никогда не поймут добрых намерений, когда им делают укол или купают.
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