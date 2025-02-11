Можно ли хранить яйца в кладовке? Британские медики дали ответ

Можно ли хранить яйца в кладовке

Долгое время британцы спорили о том, где должны храниться продукты питания - в холодильнике или в кухонных шкафах или же в кладовке. Дискуссия также развернулась вокруг яиц, поскольку считалось, что они могут остаться свежими даже вне холодильника.

Но в конце концов правительственный департамент, ответственный за безопасность пищевых продуктов в Великобритании (FSA), урегулировал дискуссию о том, где следует хранить яйца в доме.

Объясняя единственное правильное место для хранения яиц, FSA объяснило, что решение обусловлено температурными условиями. А именно, ее колебанием.

По словам FSA, яйца следует хранить в прохладном, сухом месте - в идеале, в холодильнике. Это позволит поддерживать постоянную температуру и дольше сохранять их свежими.



Где никогда нельзя хранить яйца (иллюстративное фото: Freepik)

Кроме этого, стоит избегать хранения яиц во всех местах, где они будут подвергаться перепадам температуры. Ведь, отметило FSA, температурные колебания могут привести к образованию конденсата на поверхности, что вызывает повышенное проникновение сальмонеллы извне скорлупы внутрь яйца.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) отмечает, симптомы инфекции могут начать проявляться в течение шести часов и до 36 часов. Среди характерных признаков заболевания - жидкий стул, боль в желудке, лихорадка, тошнота и усталость.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, NHS рекомендует подождать 48 часов после последней диареи или других симптомов болезни, прежде чем возвращаться на работу, в школу или садик.

Можно ли есть яйца после истечения срока годности

Согласно заявлению Агентства по пищевым стандартам Великобритании, иногда яйца можно использовать через несколько дней после окончания срока годности. Но это зависит от того, как вы хотите их приготовить.

Если яйцо не имеет неприятного запаха или других признаков порчи, его можно использовать в кулинарии или выпечке. Необходимо тщательно приготовить белок и желток яйца, поэтому лучший вариант - использовать яйца в выпечке.

Впрочем, в случае каких-либо сомнений лучше не использовать продукт после окончания срока годности, вместо этого приготовить блюдо со свежими яйцами.