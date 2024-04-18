Можно ли хранить обручальное кольцо после развода

Можно ли оставить обручальное кольцо после развода

Важно, если вы решили расстаться со своей второй половинкой, но продолжаете носить обручальное кольцо, которое связывало вас узами брака и свадебных клятв, то оно может помешать вашим новым отношениям.

Такие кольца могут привлекать неприятности из прошлого. Эзотерики считают, что для создания нового удачного брака человеку нужны новые чистые символы любви.

Бывшим супругам не стоит давать мерить кольца другим людям. Кроме того, такие украшения не рекомендуется хранить дома, их можно отнести к церкви.

Также существуют кольца, которые женщины покупают себе в память о завершении бракоразводного процесса и начале нового начала жизни.

Проще говоря, кольцо для развода символизирует новое чувство свободы и самоуверенности.

Эти кольца могут принимать разнообразные формы: вы можете сотрудничать с ювелиром, чтобы создать их, используя камни из вашего кольца.

Что можно сделать с кольцом

Решать, что делать со своими кольцами, это личное дело каждого.

Можно обратиться к ювелиру, чтобы переделать кольца в серьги или другие украшения.

Можно также продать их ювелиру, чтобы вернуть часть финансовой стоимости, вложенной в изделия.

Вы также можете надеть кольцо на цепочку и носить его в качестве подвески. Этот вариант подойдет тем, кому просто нравится это ювелирное изделие и вы не хотите с ним прощаться. Таким образом вы будете придавать кольцу совершенно другой смысл.