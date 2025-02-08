Можно ли заряжать холодный телефон, который был на морозе? Вот что надо знать

В зимний период, особенно, когда на улице мороз, многие украинцы сталкиваются с проблемой быстрой разрядки смартфонов. Но далеко не все знают о том, можно ли, придя с улицы, сразу подключать гаджет к зарядке.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, можно ли ставить холодный телефон на зарядку и как безопасно заряжать гаджет, который был на улице в мороз.

Почему холод вреден для батареи смартфона

Литий-ионные батареи, которые используются в большинстве современных смартфонов, плохо реагируют на низкие температуры. При охлаждении их емкость временно снижается, а при резком нагреве возможны повреждения из-за конденсата и внутренней химической реакции.

Почему нельзя заряжать холодный телефон?

Если подключить устройство к зарядке сразу после пребывания на морозе, это может привести к следующим проблемам с вашим гаджетом.

Снижение срока службы батареи. Химические процессы в аккумуляторе нарушаются, что влияет на его емкость.

Перегрев или даже повреждение аккумулятора. Холодные компоненты могут не выдержать резкой смены температуры.

Конденсат внутри смартфона. Если телефон попал в теплое помещение, внутри корпуса может появиться влага, что может вызвать короткое замыкание.

Как правильно заряжать телефон после холода?

Прежде всего надо придерживаться основного правила: дайте устройству нагреться. Например, оставьте телефон в помещении на 15-30 минут, чтобы он постепенно набрал комнатную температуру.

При этом не кладите телефон на батарею или под обогреватель, ведь резкий нагрев может повредить аккумулятор.

Далее - проверьте температуру устройства. Если телефон уже не холодный на ощупь, можно безопасно подключать зарядное устройство.

Также специалисты советуют использовать исключительно официальное зарядное оборудование, потому что это поможет избежать перепадов напряжения, которые могут повредить батарею.

Кроме того, рекомендуется избегать полной разрядки батареи. Лучше поддерживать уровень заряда между 20 и 80 процентов.

Как защитить смартфон от холода?

Чтобы максимально уберечь гаджет от переохлаждения, эксперты советуют придерживаться следующих рекомендаций:

носите телефон во внутреннем кармане одежды, чтобы он оставался теплым

используйте чехлы с термоизоляцией

избегайте резкого перехода из холода в тепло, чтобы избежать появления конденсата

А еще не кладите смартфон на открытые поверхности или в сумку, если долго находитесь на холоде.

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