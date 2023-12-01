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Можно ли забирать ребенка со школы во время воздушной тревоги: ответ МОН

Дети обязательно идут в укрытие во время воздушной тревоги (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Украинские дети уже почти второй год учатся в условиях полномасштабной агрессии России против Украины. В связи с этим образовательная система претерпела определенные изменения. Самое существенное среди них - это обязательный переход в укрытие во время воздушной тревоги.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале SPRAVDI объясняет, могут ли родители забирать детей из школы во время воздушной тревоги.

Почему нельзя забирать ребенка

Как вы могли понять, ребенок должен остаться в укрытии с педагогом. Заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив объясняет, что это рекомендация самого Министерства.

Если тревога началась и родители пришли в школу, они могут находиться в укрытии вместе со своим ребенком, а после отбоя вместе пойти со школы.

Но несмотря на это окончательное решение о том, отдавать ли ребенка во время воздушной тревоги, принимает руководитель учебного заведения.

Что делать, если учитель требует забрать ребенка во время воздушной тревоги

"Учителя также ответственные за то, чтобы дети находились в укрытии. Я считаю, что это недопустимо, когда таким образом поступают учителя во время воздушной тревоги", - сказал Сташкив.

В таком случае замминистра советует обращаться к директору школы, который даже может не знать о таких инцидентах. При необходимости родители могут обращаться и в другие образовательные учреждения, которые также должны реагировать на такие случаи.

Могут ли незнакомцы находиться в школьном укрытии

В настоящее время органы местного самоуправления принимают решение о том, чтобы укрытия были доступны круглосуточно. В таком случае у гражданских также будет к ним доступ.

Однако следует учесть, что школьные укрытия рассчитаны на конкретное количество людей, которые могут находиться в учебном заведении. Поэтому во время учебного процесса следует учитывать емкость укрытия для того, чтобы пускать других граждан.

 

Раньше мы показывали противорадиационное укрытие за 16 миллионов гривен, которое обустроили в Киевской области.

Смотрите также, как выглядит укрытие в подземелье XVI века в Луцке.

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школадітивоздушная тревога