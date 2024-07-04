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Всего три ингредиента. Диетолог дала рецепт десерта для молодости мозга

Четверг 04 июля 2024 12:00
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Всего три ингредиента. Диетолог дала рецепт десерта для молодости мозга Какой десерт порадует мозг (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Оксана Скиталинская

Нам всем хочется быть, как говорят "в ресурсе", иметь больше сил и энергии, но большая роль в этих процессах принадлежит мозгу. К примеру, 25% всего кислорода, который мы вдыхаем с воздухом, забирает себе мозг.

Какой десерт принесет пользу не только мозгу, но и фигуре, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Оксаны Скиталинской в ее Telegram-канале.

Что нужно есть для молодости мозга

Во-первых, вам нужно употреблять продукты, богатые следующими веществами:

  • Полифенолами (черные ягоды, в первую очередь).
  • Калием (авокадо, шпинат, капуста вьющаяся, свекольная ботва и листья, мангольд).
  • Нитратами – оксид азота расширяет сосуды, растягивает артерии, усиливает кровоток. Это полезные нитраты (рукола, свекла, свекольная ботва и листья, шпинат, мангольд, брокколи).

Скиталинская отметила, что нужно много двигаться и уменьшить потребление свободного сахара (различных сахаров, их очень много) и фруктозы. Не забывайте пить чистую воду.

Рецепт десерта для молодости мозга

Ингредиенты

  • Ягодное пюре 500 г
  • Сок 1 маленькой свеклы
  • Желатин

Взбейте ягоды в блендере в пюре, влейте сок свеклы и предварительно размоченный, нагретый желатин. Затем еще раз взбейте и вылейте в форму. Желатину можно добавить и две упаковки, тогда будет жестче.

Для того чтобы подсластить десерт, можно добавить сладкую грушу или размоченные финики, или 1 ложечку сахара (в сочетании с таким количеством клетчатки этот сахар не повлияет на уровень глюкозы в крови). Для тех, кто не любит косточки из ягод, можно перетереть их через крупное сито.

Всего три ингредиента. Диетолог дала рецепт десерта для молодости мозга

Кстати, добавьте это в кофе и избавитесь от боков и жира на животе.

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