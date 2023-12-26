Можно ли вылечить ОРВИ только чаями? Ответ инфекциониста

ОРВИ часто лечат травяными чаями, потому что вроде бы как они помогают выздороветь и при этом не вредят печени, так как медикаменты. Но действительно ли этого достаточно, чтобы избавиться от болезни?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию инфекциониста Игоря Дубровского в Facebook .

Что нужно знать о лечении ОРВИ

"Мы все разные. Для одних ОРВИ - это просто неприятный эпизод дискомфорта, который длится несколько дней. Для других - серьезное испытание, требующее напряжения всех сил и изрядной выдержки", - пишет Дубровский.

Он отмечает, что люди болеют по-разному, поэтому и рекомендации для пациентов не могут быть одинаковыми.

"Что рекомендовать, когда сейчас массово болеют респираторными заболеваниями? Для большинства хватит покоя, чашки чая с ромашкой и хорошей книги на пару дней. Но не всем", - говорит Дубровский.

Врач объясняет, что люди, имеющие сопутствующие хронические заболевания болеют тяжелее. В этом случае в арсенал лечения добавляются различные препараты - противокашлевые, жаропонижающие, при гриппе или ковиде целесообразно принимать противовирусные. Иногда и антибиотики - при бактериальных осложнениях.

"Очень важно при тяжелом ОРВИ поддерживать сопутствующие состояния - диабетики, гипертоники, астматики и др. В первую очередь должны сконцентрировать внимание именно на своих главных проблемах - сахар, давление, состояние бронхов, состояние сосудов и т. д. Именно здесь кроется эффект успешного лечения", - добавляет инфекционист.

Дубровский отмечает, что лечение ОРВИ для непростых пациентов должно быть комплексным и ориентированным именно на их состояние.

Является ли высокая температура признаком хорошего иммунитета

"Иммунитет должен быть нормальным, а не мощным. Таким, что обеспечивает выздоровление без тяжелого затяжного периода или осложнений. Лучший иммунитет - это когда мы вообще не будем часто болеть, даже когда на нас чихают или кашляют", - говорит Дубровский.

Он добавляет, если иммунитет ослаблен, температура невысока, адекватного ответа организма на патоген нет - то есть риск "затягивания" процесса или осложнений.

"Страшнее всего в респираторных заболеваниях, это не сами вирусы, а неконтролируемая иммунная реакция", - добавляет врач.