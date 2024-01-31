Можно ли использовать пергамент для выпечки повторно: вы будете удивлены

Пергаментная бумага используется для приготовления и приготовления пищи. Благодаря ей формы можно не смазывать маслом и не беспокоиться, что блюдо прилипнет к противню.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, можно ли повторно использовать пергамент для приготовления блюд.
При написании материала использовались следующие источники: сайт America's Test Kitchen и сайт 7 chudes.
Обычно все используют пергаментную бумагу один раз. А именно после того, как пирог спечется, его отправляют в мусорку.
Однако, как выяснилось, этого делать не стоит. Силиконизированную и обычную пергаментную бумагу для выпечки можно использовать повторно. Это не только безопасно, но и экономно и уменьшает отходы.
Повара испытали, сколько раз можно использовать б/у пергамент. В результате они назвали шокирующую цифру - до 5 раз и даже дольше.
Они рассказали, что им удалось приготовить 5 порций печенья на том же пергаменте, и ничего не пригорело и не испортилось.
Важно не использовать потемневший пергамент, который потемнел и стал хрупкий - так может произойти при очень высоких температурах.
Также нужно выбросить пергамент, который уже пропитался жиром или на нем появились остатки теста. Все потому, что при повторном использовании он подгорит и испортит аромат новой выпечки.
Если под рукой нет пергаментной бумаги, то подойдут следующие заменители:
Если дома вообще нет бумаги или того, что есть в списке, необходимо обильно смазать лист с помощью масла.
Силиконовый коврик - это ведь довольно удачный вариант заменителя. На нем можно сразу раскатывать и формовать тесто, а также выпекать. При этом он не будет плавиться от слишком больших температур.
Ранее мы сообщали, что нужно сделать с пергаментом перед использованием.
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