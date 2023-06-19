Можно ли украинцам уже есть молодой картофель? Результаты лабораторной проверки на содержание "химии"

В Украине сейчас продается очень много молодой картошки. Ее цена "кусается" и стартует от 50 гривен за килограмм. Многих украинцев интересует вопрос, можно ли есть в июне такие овощи, нет ли в них "химии"?

Есть ли в ранней картошке пестициды или нитраты, рассказали в издании Zahid.net.

Есть ли в ранней картошке "химия"?

Все знают, что для роста этого овоща некоторые недобросовестные фермеры используют ускорители роста.

Журналисты закупили картофель в супермаркете, магазине, на рынках и отвезли в санитарно-гигиеническую лабораторию Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава на исследования. Кроме отечественного овоща также проверяли корнеплоды из Египта.

Есть ли в картошке нитраты?

В государственных санитарных правилах и нормах есть допустимые дозы нитратов в овощах. Для картофеля они составляют 250 мг/кг. Если количество нитратов в овощах больше этой нормы, такой картофель нельзя продавать и употреблять в пищу.

Были взяты четыре образца, после исследований выяснилось, что содержание нитратов там ниже допустимой нормы. Низшее содержание нитратов было в картофеле, который приобрели в магазинах.

Результаты исследования оказлись такими:

в картофеле с рынка "Шувар" содержание нитратов составляло 113.50 мг/кг,

с рынка "Привокзальный" – 140.00 мг/кг,

из супермаркета "Арсен" – 78.50 мг/кг,

из магазина "Близенько" – 64.50 мг/кг.

Картошку проверили на количество нитратов (фото: zaxid.net)

Есть ли пестициды в молодой картошке?

В государственных санитарных правилах и нормах определены допустимые дозы и для пестицидов.

В картофеле допустимое содержание циперметрина не должно превышать 0,02 мг/кг.

После проверки картофеля в лаборатории, ни в одном образце нет превышенного содержания циперметрина. Во всех четырех образцах он был меньше допустимой нормы и составил 0,012 мг/кг.