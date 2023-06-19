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Можно ли украинцам уже есть молодой картофель? Результаты лабораторной проверки на содержание "химии"

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Украина, Понедельник 19 июня 2023 20:41
Можно ли украинцам уже есть молодой картофель? Результаты лабораторной проверки на содержание "химии" Можно ли в июне есть молодую картошку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине сейчас продается очень много молодой картошки. Ее цена "кусается" и стартует от 50 гривен за килограмм. Многих украинцев интересует вопрос, можно ли есть в июне такие овощи, нет ли в них "химии"?

Есть ли в ранней картошке пестициды или нитраты, рассказали в издании Zahid.net.

Есть ли в ранней картошке "химия"?

Все знают, что для роста этого овоща некоторые недобросовестные фермеры используют ускорители роста.

Журналисты закупили картофель в супермаркете, магазине, на рынках и отвезли в санитарно-гигиеническую лабораторию Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава на исследования. Кроме отечественного овоща также проверяли корнеплоды из Египта.

Есть ли в картошке нитраты?

В государственных санитарных правилах и нормах есть допустимые дозы нитратов в овощах. Для картофеля они составляют 250 мг/кг. Если количество нитратов в овощах больше этой нормы, такой картофель нельзя продавать и употреблять в пищу.

Были взяты четыре образца, после исследований выяснилось, что содержание нитратов там ниже допустимой нормы. Низшее содержание нитратов было в картофеле, который приобрели в магазинах.

Результаты исследования оказлись такими:

  • в картофеле с рынка "Шувар" содержание нитратов составляло 113.50 мг/кг,
  • с рынка "Привокзальный" – 140.00 мг/кг,
  • из супермаркета "Арсен" – 78.50 мг/кг,
  • из магазина "Близенько" – 64.50 мг/кг.

Можно ли украинцам уже есть молодой картофель? Результаты лабораторной проверки на содержание &quot;химии&quot;

Картошку проверили на количество нитратов (фото: zaxid.net)

Есть ли пестициды в молодой картошке?

В государственных санитарных правилах и нормах определены допустимые дозы и для пестицидов.

В картофеле допустимое содержание циперметрина не должно превышать 0,02 мг/кг.

После проверки картофеля в лаборатории, ни в одном образце нет превышенного содержания циперметрина. Во всех четырех образцах он был меньше допустимой нормы и составил 0,012 мг/кг.

Как мы ранее писали, назван самый простой и натуральный способ избавиться от колорадских жуков.

Также читайте, где лучше всего хранить картошку.

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