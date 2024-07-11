Можно ли тренироваться в жару? Тренер Мандзяк разложил все по полочкам

Можно ли тренироваться в летнюю жару?

Во-первых, тренер отметил, что в жару снижается производительность работы из-за высокой температуры воздуха. Это значит, что человеку, конечно, труднее тренироваться.

Также снижается производительность работы, если человек теряет воду.

"Но если вы сохраняете питьевой режим, вы пьете воду столько, сколько теряете - то производительность вашей работы снижаться существенно не будет", - рассказал Виктор.

Как тренироваться в жару?

Мандзяк отметил, что не надо, конечно, тренироваться в самые жаркие часы дня, например, в час дня под палящим солнцем. Выбирайте тень, лучше всего рано утром или вечером.

"Тренироваться можно также дома под кондиционером, в фитнес-центре, где уже есть система охлаждения воздуха", - рассказал нам эксперт.

"Человек, который хочет тренироваться и знает, что для него это важно, найдет условия и подходящее время для тренировки. А человек, который не хочет, найдет немало отговорок, одна из которых - в жару тяжело", - резюмировал фитнес-тренер.