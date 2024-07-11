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Можно ли тренироваться в жару? Тренер Мандзяк разложил все по полочкам

Фото: Можно ли тренироваться в жару (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине идет сильная жара, которая истощает и утомляет. Многие худеющие и следящие за формой тела люди интересуются, можно ли вообще заниматься в такие жаркие дни?

На этот вопрос в эксклюзивном комментарии РБК-Украина ответил профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк.

Можно ли тренироваться в летнюю жару?

Во-первых, тренер отметил, что в жару снижается производительность работы из-за высокой температуры воздуха. Это значит, что человеку, конечно, труднее тренироваться.

Также снижается производительность работы, если человек теряет воду.

"Но если вы сохраняете питьевой режим, вы пьете воду столько, сколько теряете - то производительность вашей работы снижаться существенно не будет", - рассказал Виктор.

Как тренироваться в жару?

Мандзяк отметил, что не надо, конечно, тренироваться в самые жаркие часы дня, например, в час дня под палящим солнцем. Выбирайте тень, лучше всего рано утром или вечером.

"Тренироваться можно также дома под кондиционером, в фитнес-центре, где уже есть система охлаждения воздуха", - рассказал нам эксперт.

"Человек, который хочет тренироваться и знает, что для него это важно, найдет условия и подходящее время для тренировки. А человек, который не хочет, найдет немало отговорок, одна из которых -  в жару тяжело", - резюмировал фитнес-тренер.

 

 

 

Напомним, тренер Мандзяк пояснил, что лучше для похудения - тренировки, или 10 тысяч шагов.

До этого Виктор Мандзяк рассказал, какое мясо нужно есть, чтобы худеть.

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