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Можно ли собак кормить кошачьим кормом: ветеринар рассказала о последствиях

Можно ли собаку кормить кошачьим кормом (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Людей, у которых есть кошка и собака интересует вопрос, можно ли собакам кошачий корм. Хозяева нередко становятся свидетелями того, как собака таскает кусочки готового корма из кошачьей миски и думают, что можно покупать для обоих животных один корм. Однако это не так.

Об этом рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина в Instagram.

По словам специалиста, это делать категорически запрещено. Все потому, что корма для кошек более калорийны, чем для собак.

Какая разница между кормами

Кошки нуждаются в более высоком уровне белков и жиров в корме, так как получают из них необходимую энергию. Извлекать ее из углеводов кошки не способны. Такой корм вызывает у собак панкреатит, почечную и печеночную недостаточность.

Ветеринар говорит, что корм для собак содержит больше овощей, чем корм для кошек. Все потому, что собаки, в отличие от кошек, могут получать энергию из углеводов.

Также в собачий корм добавляют бета-каротин, чтобы в кишечнике ферменты расщепляли растительные каротиноиды в активный витамин А. В кошачьи корма добавляют витамин А, потому что их метаболизм на такое превращение не способен.

Кошки, в отличие от собак, не могут превращать аминокислоту триптофана в ниацин, поэтому должны получать его с мясом или рыбой.

Таурин - незаменимая кислота для кошек, недостаток которой может привести к проблемам с сердцем, репродуктивной системой и желчной системой. Отмечается, что собаки способны производить таурин самостоятельно.

Кроме того, в кошачьем корме значительно меньше цинка, витамина Е, натрия и калия. Недостаток натрия у собак вызывает нарушение сердца, почек, пищеварительного тракта. Недостаток калия может вызвать проблемы с артериальным давлением, сердцем, мышцами и кишечником.

К тому же в составе кошачьей пищи много йода и фосфора. У собаки при избытке йода могут быть проблемы со щитовидной железой, почками, сердцем, дыхательной системой и кожей. При недостатке фосфора может возникнуть мочекаменная болезнь, нарушение кишечника, печени и ломкость костей.

Поэтому важно кошек кормить исключительно кошачьим кормом, а собак - собачьим.

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