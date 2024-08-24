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Можно ли принимать витамины без назначения врача: терапевт рассказал правду

Фото: Можно ли самостоятельно принимать витамины (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто украинцы сами назначают определенные витамины и начинают принимать их.

Можно ли так делать, это работа врача, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост терапевта Михаила Цюрака в Instagram.

Что нужно знать о витаминах

Слово "витамин" расшифровывается как "жизненно необходимый минерал". По сути так и есть, витамины являются теми веществами, которые нужны для обычного функционирования нашего организма.

К сожалению, многие украинцы принимают витаминные комплексы и БАДы неконтролируемо, без консультации с врачом, не зная о том, что витамины могут и навредить в определенных случаях.

Врач привел в пример факт, что витамины бывают жирорастворимыми (витамины А, D, Е, К) и водорастворимыми (витамины группы В, витамин С, PP, H и т.д.). Жирорастворимые могут накапливаться в организме достаточно быстро, приводя к нежелательным эффектам.

Нежелательные эффекты от витаминов

Передозировка витамина А (ретинол) приводит к увеличению печени, селезенки, желтухи, проблемам с кожей, а также витамин А в терапевтических дозах противопоказан при беременности из-за негативного влияния на плод;

Передозировка витамином Д (холекальциферол): мышечная слабость, тошнота, увеличение печени, повышение АД.

Водорастворимые витамины при лишнем потреблении в организме не скапливаются, а выводятся с мочой. Однако и они могут оказать негативное влияние на наше здоровье при передозировке. Например:

  • передозировка витаминами группы В может стимулировать развитие злокачественных опухолей;
  • продолжительный неконтролируемый прием витамина С увеличивает развитие почечных камней.

Советы от врача

Лучшее предупреждение дефицита витаминов – это правильное и сбалансированное питание. Если же вы заметили у себя симптомы, которые могут указывать на дефицит витаминов – слабость, сонливость, ломкость ногтей, выпадение волос, сухость кожи и т.д. - обратитесь к врачу.

Эти симптомы могут быть не только признаком дефицита витаминов, но и указывать на анемию, проблемы со щитовидкой и многое другое.

 

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