Врач рассказала, можно ли пить безалкогольное пиво и вино во время беременности

Воздействие алкоголя на беременность

По словам педиатра Дарьи Власенко, пока нет исследований, которые оценивали бы безопасность употребления безалкогольных напитков во время беременности.

Употребление алкоголя может повлечь за собой физические и когнитивные осложнения, которые называют фетальным алкогольным синдромом новорожденных.

Самой тяжелой формой в синдроме - дисморфические черты лица (плоская средняя часть лица с короткими глазными щелями и узкая красная кайма верхней губы), в дополнение к задержке роста и серьезным нарушениям нервного развития.

Удаленный спирт (Alcohol-removed)

Этот термин обычно используется для описания продуктов на основе вина. Вино без алкоголя производится по тому же процессу, что и обычное вино, для достижения полной глубины вкуса.

Но после завершения процесса брожения спирт удаляют с помощью разных методов, таких как дистилляция или фильтрация.

Напитки без алкоголя (Alcohol-free)

Напитки вообще не содержат какого-либо вида алкоголя. Такие напитки изготовлены с использованием таких ингредиентов, как фруктовый сок или газировка, чтобы создать профиль вкуса, подобный алкогольным напиткам.

Безалкогольное вино производится из тех же высококачественных сортов винограда, что и традиционное вино, но с одним важным отличием: перед разливом в бутылки удаляется алкоголь.

Этот процесс позволяет безалкогольному вину сохранить вкус и аромат традиционного вина, что делает его заменой для тех, кто беременный или избегает алкоголя по другим причинам.

Напитки, обозначенные как "безалкогольные", не должны содержать более 0,5% алкоголя по объему (ABV). Этот уровень подобен природному содержанию алкоголя в некоторых фруктовых соках.

Правда о "безалкогольных" напитках

Исследования показали, что напитки с 0,5% ABV или менее не оказывают физиологического воздействия на организм и не могут вызывать отравления. Во время беременности не следует употреблять алкоголь, включая "безалкогольное" пиво, вино и безалкогольные коктейли, содержащие 0,5% или менее алкоголя.

Врач отметила, что определенные данные свидетельствуют о том, что есть вероятность того, что вы выпили больше алкоголя, чем вы думаете.

Отчет Canadian Journal of Clinical Pharmacology показал, что почти 30% из 45 напитков без или с низким содержанием алкоголя, которые они проверили, содержали больше алкоголя, чем указано на этикетке, а 6 содержали более 1%.

Некоторые безалкогольные вина могут содержать добавки или ароматизаторы, которых следует избегать, особенно если у вас есть определенные диетические ограничения или чувствительность.

К тому же если вы случайно выпили алкоголь до того, как узнали о своей беременности, то не стоит паниковать.

"Большинство здоровых клеток, производимых позже во время беременности, вероятно, смывают влияние алкоголя", - отметила врач Власенко.