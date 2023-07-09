Можно ли называть детей в честь предков и как это влияет на судьбу человека

Во многих семьях есть традиция называть новорожденного в честь одного из предков. Люди считают, что так они увековечивают память о родственнике, а еще укрепляют связь ребенка с родом. Но можно ли это делать и как именно это влияет на судьбу новорожденного?

Можно ли называть детей в честь предков

"На вопрос: "Можно или нет?" Ответ мой всегда один - можно все. Никто не может вам запрещать что-либо, ваше решение - ваша ответственность. А вот на вопрос: "Как это влияет?", я могу объяснить", - пишет эксперт.

Она добавляет, что в свое время было очень распространено называть ребенка в честь предка. Да и сейчас немало таких случаев. Если предок был образцом для подражания, прожил счастливую жизнь в достатке, полную любви и мудрости, то ребенку можно сказать повезло.

"Но чаще имя ребенку дают в честь предка, который имел тяжелую судьбу, в память об умершем и т.д. Это все накладывает на ребенка кармическую родовую нагрузку и создает ему переплетение с судьбой этого предка", - говорит Азалия.

К примеру она приводит ситуацию, когда у мужчины умирает мама, и он называет свою дочь в ее честь, он тем самым ей через имя передает судьбу своей матери и подсознательную смысловую нагрузку: "Я жду, что ты будешь проявлять ее качества. Я хочу, чтобы ты была похожа на мою маму и выполняла функции моей мамы и т. д. Это отрицательно влияет на судьбу ребенка.

"У каждого есть своя судьба, то есть индивидуальный путь нашей души, наше предназначение, ради которого мы приходим в этот мир", - добавляет Азалия.

Она отмечает, что большинство людей не могут найти свое предназначение, потому что почти каждый человек имеет переплетение и даже не одно с судьбой предка, человек "вынужден" проживать чужой опыт, исправлять чужие ошибки, завершать чужие дела.

Не только имя влияет на судьбу

"Безусловно, не только через имя образуется переплетение судеб у ребенка, но дело еще и в действии родовых законов. Если у рода есть "выключенные" люди, то ребенок может занять их место. Например, бабушка знать не хочет отца своего ребенка, пьяницу и озорника, она вычеркнула его из своей жизни и рода. Тогда может получиться так, что ее родившийся внук станет таким же как дед. Его тянет к деду, чтобы восстановить его через себя в родовой системе. Так действует закон принадлежности", - объясняет Азалия.

Она отмечает, что все, что мы отрицаем, возвращается к нам с возросшей силой.

"Так внук будет проявлять в себе качества "выключенного" деда, пока бабушка не примет и не простит его, или пока кто-нибудь из рода не сделает "расстановку" на эту тему, такое повторение родового поведения будет продолжаться", - добавляет Азалия.