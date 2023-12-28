Можно ли прибавить в весе от "неправильных" напитков: объяснение фитнес-тренера

Воздействие потребленной жидкости на вес

"В США в Сент-Луисе есть огромная арка, высотой 192 метра. Ежедневно около 11 000 туристов восторгаются ее высотой. Но интересно, что она не менее широка, чем высокая. Ее удивительную ширину - тех самых 192 метра - никто не замечает. Дело в том, что мы по-разному воспринимаем длину вертикали и горизонтали", - пишет Виктор

Исследования показали, что дети, взрослые и профессиональные бармены недооценивают количество жидкости в широких сосудах на 18-37%.

Таким образом мы можем ошибочно воспринимать уже объем жидкости, который уже выпили. Соответственно, в перспективе это может привести к чрезмерному потреблению сока или газированных напитков, если вы часто их пьете.

"В стакане сока 100 калорий. Если мы ошибемся на 25%, то получим 25 лишних калорий. Если дважды в день - 50. В год это 18 250 лишних калорий. И если учесть, что килограмм жира составляет 7 500 калорий, стакан может стоить нам свыше 2,5 лишних килограммов в год, и увеличение талии где-то на 2-3 сантиметра", - объясняет фитнес-тренер.

Эти вычисления довольно примитивны, ведь учесть компенсацию переедания повышением метаболизма сложно. На это могут влиять и другие индивидуальные факторы.

Однако суть состоит в том, что в широком стакане объем жидкости кажется меньше, чем есть на самом деле, а в длинном и тонком - наоборот.

То есть напитки могут влиять на наш вес и даже провоцировать появление лишнего веса. Но опять же только в том случае, когда мы потребляем определенный продукт сверх меры.