Можно ли иметь "кубики" пресса, не тренируя его? Тренер Мандзяк дал четкий ответ
Красивый подтянутый пресс с "кубиками" - это мечта многих людей. Но можно ли достичь плоского и рельефного животика без тренировок?
На этот вопрос в эксклюзивном комментарии РБК-Украина ответил профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк.
Ответ известного тренера Виктора Мандзяка
По словам тренера, кубики пресса можно иметь, не качая пресс и не задействуя его мышцы.
"Так или иначе мышцы живота задействуются в повседневной активности, даже когда вы встаете с постели утром", - сказал эксперт.
Виктор сообщил, что наличие кубиков определяет не столько наличие мускулатуры, сколько отсутствие жира в абдоминальной зоне (в районе живота).
"Сделайте так, чтобы было меньше жира под кожей живота - и ваши кубики будут просматриваться. А если вы хотите, чтобы эти кубики были объемными, то есть выпуклыми, тогда нужно добавить упражнения на пресс", - резюмировал фитнес-тренер.
Как уменьшить количество жира на животе
Для того чтобы уменьшить жир в области живота, нужно учитывать несколько аспектов:
Здоровая диета
Важно снижать калорийность пищи и увеличивать потребление овощей, фруктов, белков и здоровых жиров.
Физическая активность
Регулярные упражнения, включающие аэробную активность и силовые тренировки, помогают снижать жировые отложения.
Общий здоровый вес
Понижение общего количества жира в организме часто приводит к уменьшению объемов в области живота.
Индивидуальные особенности
Люди имеют разную генетическую предрасположенность к накоплению и уменьшению жировой ткани в определенных местах, включая живот.
Время
Изменения в теле обычно происходят постепенно, поэтому необходимо иметь терпение и продолжать усилия.
Важно помнить, что здоровое снижение веса - это процесс, требующий времени и комбинации различных методов для достижения длительных результатов.
Напомним, тренер Мандзяк пояснил, что лучше для похудения - тренировки, или 10 тысяч шагов.
До этого Виктор Мандзяк рассказал, какое мясо нужно есть, чтобы худеть.