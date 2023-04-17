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Можно ли спать с мокрыми волосами? Эксперт рассказала о последствиях такой привычки

Можно ли ложиться спать с мокрыми волосами (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Качественный уход за волосы подразумевает не только пользование правильными косметическими средствами. Очень важен ритуал подготовки ко сну. Многие женщины не сушат на ночь волосы и ложатся спать с влажными прядями, но этого не следует делать.

Об этом рассказала эксперт по уходу за волосами Lena Barly на своей странице в Instagram.

Как защитить волосы на ночь

"Подготовка локонов ко сну - это простые шаги, которые легко добавить в свою ежедневную рутину, ведь то, как вы завязываете волосы, на какой подушке спите, контролируете ли температуру в комнате - сделает их уязвимыми и беззащитными или красивыми и блестящими", - пишет эксперт.

Lena Barly советует следовать следующим советам.

Ложитесь с сухими волосами

В мокром состоянии даже идеальные волосы становятся более уязвимыми, игнорируя этот факт мы самостоятельно лишний раз травмируем их, если ложимся спать с влажными прядями.

Завязывайте волосы на ночь

Кажется самым комфортным именно разбрасывать пряди по подушке, но связать его на ночь - является важным шагом в сохранении качества локонов. Таким образом, мы защищаем тонкие пряди на затылке от спутывания, а прическу от изломов. Чем выше позволяет длина собрать волосы, тем больше получаете объем утром.

Используйте шелковую резинку

Во время сна мы много раз поворачиваем голову вправо-влево, крутимся на подушке и волосы ночью могут сильно запутаться от жесткой абразивной резинки, ломкость кончиков начинается именно отсюда.

Уменьшите температуру в спальне

Сон при высокой температуре в комнате никогда не будет идеальным, а такие условия вредны для волос. Прохладный климат в спальне сохранит вашу укладку до утра в идеальном состоянии.

Раньше мы рассказывали о том, как подобрать идеальную стрижку под тип фигуры и лица.

Читайте также о том, что произойдет с волосами и кожей головы, если не чистить расческу.

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