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Можно ли лежать сразу после еды, чтобы "сало завязалось"? Запомните это на всю жизнь

Суббота 22 февраля 2025 11:37
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Можно ли лежать сразу после еды, чтобы "сало завязалось"? Запомните это на всю жизнь Фото: Лежать после еды - вредно или нет? (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

После сытного обеда или ужина многие люди испытывают желание прилечь и немного отдохнуть. Однако врачи предупреждают, что такой отдых может негативно сказаться на здоровье.

В материале РБК-Украина (проект Styler) узнайте. почему не надо ложиться в постель сразу после трапезы.

Какие риски несет отдых сразу после еды?

По словам гастроэнтерологов, сразу после приема пищи не стоит ложиться по нескольким причинам:

Повышенный риск изжоги и рефлюкса

В горизонтальном положении желудочный сок может попадать обратно в пищевод, что вызывает неприятное жжение в груди и даже боль. Это особенно актуально для людей, имеющих гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ).

Замедленное пищеварение

Когда человек лежит, желудок и кишечник работают менее эффективно, что может привести к ощущению тяжести, вздутия и дискомфорта.

Повышенная нагрузка на организм

Во время переваривания пищи кровь активно приливает к органам пищеварения, а если в это время лечь, это может спровоцировать снижение активности обменных процессов.

Что делать после еды?

Врачи советуют после приема пищи придерживаться простых правил, которые помогут сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта:

Оставаться в вертикальном положении хотя бы 30-60 минут

Это позволит желудку нормально переварить пищу и избежать заброса кислоты в пищевод.

Прогуляйтесь

Даже короткая прогулка на 10-15 минут улучшает перистальтику кишечника и способствует лучшему усвоению пищи.

Сидячий отдых

Если вы чувствуете усталость, лучше просто сесть в удобном положении, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на желудок.

Выбор правильной позы для сна

Если вам все же нужно прилечь, например, в случае болезни или усталости, врачи рекомендуют лежать на левом боку. В таком положении желудок располагается естественно, и уменьшается риск изжоги и рефлюкса.

Ранее мы писали о лучшей позе для сна, которая улучшит пищеварение и уменьшит стресс.

А до этого рассказывали о двух лучших позах для хорошего сна.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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