Можно ли использовать тональный крем при акне. Косметолог расставила точки над "i"

Долгое время считалось, что макияж провоцирует возникновение сыпи и при окне пользоваться декоративной косметикой, в частности, тональным кремом, нельзя.
Действительно ли это так, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на косметолога Карину Панькив в Instagram.
По словам, косметолога, на сегодняшний день авторитетные ассоциации дерматовенерологов дают зеленый свет использованию маскирующих средств при различных дерматологических состояниях, в том числе при акне. Ведь кожные заболевания оказывают значительное влияние на психоэмоциональное состояние и социальную сферу жизни, соответственно "польза" от нанесения декоративной косметики будет значительно превышать ожидаемые риски.
На самом деле такая маркировка на косметике не регулируется никак. Конечно, есть шкалы комедогенности определенных составляющих, но это не линейная зависимость и ухудшение высыпаний от конкретного средства у конкретного человека влияет на много больше факторов, в том числе состав себума этого человека.
Лидерами по комедогенности среди декоративных средств являются румяна, бронзеры и хайлайтеры, через анилин в составе. Поэтому к выбору этих продуктов следует отнестись наиболее тщательно.
Если вы пользуетесь тональным кремом из SPF, следует помнить, что той солнцезащиты, которая в ней недостаточно. Санскрин должен быть качественным и отдельным продуктом. Он может иметь тонирующий эффект и выравнивать тон кожи, но отнюдь тональный крем не может быть основным солнцезащитой. Тем более тональные кремы в большинстве своем имеют низкую степень защиты и наносим мы его в недостаточном количестве.
Эксперт советует наносить тональный крем следующим слоем после санскрина через несколько минут. Дайте солнцезащите равномерно поглотиться кожей, не смешивая слои.
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Напомним, что ранее парикмахер рассказала, что нужно делать при выпадении волос.