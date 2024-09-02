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Можно ли использовать тональный крем при акне. Косметолог расставила точки над "i"

Фото: Можно ли пользоваться тональным кремом (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Долгое время считалось, что макияж провоцирует возникновение сыпи и при окне пользоваться декоративной косметикой, в частности, тональным кремом, нельзя.

Действительно ли это так, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на косметолога Карину Панькив в Instagram.

Можно ли пользоваться "тоналкой" при акне?

По словам, косметолога, на сегодняшний день авторитетные ассоциации дерматовенерологов дают зеленый свет использованию маскирующих средств при различных дерматологических состояниях, в том числе при акне. Ведь кожные заболевания оказывают значительное влияние на психоэмоциональное состояние и социальную сферу жизни, соответственно "польза" от нанесения декоративной косметики будет значительно превышать ожидаемые риски.

Нужно ли выбирать средства с пометкой "некомедогенно"?

На самом деле такая маркировка на косметике не регулируется никак. Конечно, есть шкалы комедогенности определенных составляющих, но это не линейная зависимость и ухудшение высыпаний от конкретного средства у конкретного человека влияет на много больше факторов, в том числе состав себума этого человека.

Лидерами по комедогенности среди декоративных средств являются румяна, бронзеры и хайлайтеры, через анилин в составе. Поэтому к выбору этих продуктов следует отнестись наиболее тщательно.

Если вы пользуетесь тональным кремом из SPF, следует помнить, что той солнцезащиты, которая в ней недостаточно. Санскрин должен быть качественным и отдельным продуктом. Он может иметь тонирующий эффект и выравнивать тон кожи, но отнюдь тональный крем не может быть основным солнцезащитой. Тем более тональные кремы в большинстве своем имеют низкую степень защиты и наносим мы его в недостаточном количестве.

Эксперт советует наносить тональный крем следующим слоем после санскрина через несколько минут. Дайте солнцезащите равномерно поглотиться кожей, не смешивая слои.

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Напомним, что ранее парикмахер рассказала, что нужно делать при выпадении волос.

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