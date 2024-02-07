Можно ли класть остатки горячей еды в холодильник. Ответ удивит всех

Что нужно знать

"Моя свекровь всегда говорила: "Оставьте еду снаружи, дайте ей остыть, прежде чем положить ее в холодильник, иначе в ней размножатся бактерии", - рассказала Мадам Свит.

По словам эксперта, ее свекровь ошибалась.

"Не оставляйте несъеденную еду остывать", - утверждает она, продолжая дискуссию о правильных методах хранения остатков пищи.

"Если вы оставили еду не в холодильнике более чем на два часа, вы можете выбросить ее в мусор", - считает Мадам Свит.

Она добавила, что единственная хитрость заключается в том, чтобы хранить остатки в неглубокой посуде, поскольку контейнерам большего размера требуется больше времени для охлаждения в холодильнике.

По данным Национального совета по питанию Филиппин, слишком долгое оставление остатков еды может привести к пищевому отравлению, называемому синдромом жареного риса, названному в честь первых случаев, связанных с употреблением неохлажденного приготовленного белого риса.

Именно бактерия Bacillus cereus вызывает синдром жареного риса.

По данным Министерства сельского хозяйства США, скоропортящиеся продукты следует хранить при температуре 40 градусов по Фаренгейту или ниже, чтобы ограничить распространение вредных бактерий.

Что касается горячих продуктов, Министерство сельского хозяйства США отметило, что небольшое количество горячей еды можно ставить непосредственно в холодильник или предварительно охладить льдом или холодной водой.

Большие порции горячей пищи перед помещением в холодильник следует разделить на более мелкие порции и поместить в неглубокие контейнеры.