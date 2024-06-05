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Можно ли дружить с бывшими: все "за" и "против"

Среда 05 июня 2024 08:00
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Можно ли дружить с бывшими: все "за" и "против" Нужно ли дружить с бывшими партнерами (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Вопрос о возможности дружбы с бывшим партнером вызывает интерес среди исследователей в области психологии и межличностных отношений. Бывает так, что пара разошлась без выяснения отношений и скандалов и даже на определенном позитиве, потому что вовремя поняли, что между ними есть только дружеские отношения. Как быть в ситуации, когда у кого-то из них появляется романтический партнер - разрывать дружбу или научиться сосуществовать?

Стоит ли дружить с бывшими и какие есть для этого "за" и "против", рассказал РБК-Украина (проект Styler) бизнес и лайф коуч, а также сексолог Виталий Курсик.

Эксперт предлагает посмотреть на такую ситуацию с разных точек зрения и учесть все аргументы "за" и "против". А только после этого принимать личное для себя решение.

Аргументы "за":

Поддержка социальных связей: сохранение дружбы с прежним может способствовать сохранению социальных связей, что немаловажно для психического благополучия.

Возможность сохранения ценных совместных опытов. Сохраняя дружбу с прежним, люди могут сохранить общие интересы и опыт, что может быть полезно в будущих отношениях.

Поддержка эмоционального благополучия. Сохранение дружеских связей с прежним может помочь сохранить положительное эмоциональное отношение к прошлым отношениям и способствовать общему благополучию в период расставания.

Расширение социального круга. Дружба с бывшим может открыть новые возможности, возобновить контакты с общими друзьями и создать новые знакомства.

Возможность восстановления отношений. Общение с бывшим может стать первым шагом к возобновлению отношений в будущем, когда оба партнера будут готовы к этому.

Аргументы "против"

Риск обновления старых чувств. Сохранение дружбы с прежним может восстановить или подкрепить чувства, присутствовавшие в предыдущих отношениях, что может представлять угрозу дальнейшему эмоциональному благополучию.

Негативное влияние на новые отношения. Может возникнуть негативное влияние на будущие отношения, особенно если потенциальные партнеры испытывают неудобство или ревность по отношению к дружбе с прежним.

Необходимость приспособления. Сохранение дружеских отношений с прежним может потребовать сложных адаптационных стратегий, чтобы учитывать новые контексты и обстоятельства, которые могут возникнуть после расставания.

Утрата личного пространства. Поддержка общения с прежним может привести к потере личного пространства и индивидуальности в новых отношениях, что может стать источником конфликтов.

Риск путаницы отношений. Поддержка дружбы с бывшим может привести к путанице отношений и недоразумений в будущем, особенно если одна из сторон не понимает природы этой дружбы.

Учитывая эти аргументы, важно тщательно учесть все возможные последствия перед принятием решения о том, оставлять ли бывшего в своей жизни.

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