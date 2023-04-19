Можно ли детям мыть голову шампунем для взрослых: важное объяснение

Выбирая средства по уходу за волосами ребенка, каждой маме хочется, чтобы они были не только эффективными, но и безопасными. К тому же, некоторые родители позволят детям мыть голову своими шампунями. Однако это большая ошибка.
Об этом сообщила дерматолог Татьяна Пасека в Instagram.
Кожа головы у младенцев чрезвычайно чувствительна, поэтому чрезвычайно важно использовать только специальные шампуни.
Эксперт говорит, что если у взрослых есть барьер от проникновения различных микробов, то у маленьких детей такой защитный слой полностью еще не сформирован.
Поэтому шампунь для взрослых ни в коем случае не подходит для детей.
Выбрать правильный детский шампунь - совсем несложно. Необходимо соблюдать следующие рекомендации:
Также существуют шампуни "2 в 1". Это значит, что ими можно мыть все тело ребенка.
К тому же есть шампуни, которые могут иметь также кондиционер, облегчающий дальнейшее расчесывание волос.
Дерматолог рекомендует мыть волосы детям шампунем при необходимости. Каждый день делать этого не нужно, и этого будет вполне достаточно.
В частности, если у ребенка атопический дерматит, используйте исключительно шампуни для чувствительной или атопической кожи.
Если у ребенка есть перхоть - выбирайте специальный шампунь против перхоти, который поможет в борьбе с чрезмерной жирностью кожи головы.
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