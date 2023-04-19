Чи можна дітям мити голову шампунем для дорослих: важливе пояснення

Вибираючи засоби для догляду за волоссям дитини, кожній мамі хочеться, щоб воно було не тільки ефективним, але й безпечним. До того ж деякі батьки дозволять дітям мити голову своїми шампунями. Однак, це велика помилка.
Про це повідомила дерматолог Тетяна Пасєка в Instagram.
Шкіра голови в немовлят є надзвичайно чутливою, тому надзвичайно важливо використовувати тільки спеціальні шампуні.
Експерт каже, якщо у дорослих є бар’єр від проникнення різних мікробів, то у маленьких дітей такий захисний шар повністю ще не сформований.
Тому шампунь для дорослих у жодному разі не підходить для дітей.
Вибрати правильний дитячий шампунь - зовсім нескладно. Необхідно дотримуватись таких рекомендацій:
Також існують шампуні "2 в 1". Це означає, що ними також можна мити все тіло дитини.
До того є шампуні, які можуть мати також кондиціонер, який полегшує подальше розчісування волосся.
Дерматолог рекомендує мити волосся дітям шампунем за потреби. Щодня робити цього не потрібно, і цього буде цілком достатньо.
Зокрема, якщо у дитини атопічний дерматит, то використовуйте виключно шампуні для чутливої або атопічної шкіри.
Якщо у дитини є лупа - обирайте спеціальний шампунь проти лупи, який допоможе у боротьбі з надмірною жирністю шкіри голови.
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