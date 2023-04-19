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Чи можна дітям мити голову шампунем для дорослих: важливе пояснення

Яким шампунем мити голову дитині (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вибираючи засоби для догляду за волоссям дитини, кожній мамі хочеться, щоб воно було не тільки ефективним, але й безпечним. До того ж деякі батьки дозволять дітям мити голову своїми шампунями. Однак, це велика помилка.

Про це повідомила дерматолог Тетяна Пасєка в Instagram.

Шампуні для дорослих

Шкіра голови в немовлят є надзвичайно чутливою, тому надзвичайно важливо використовувати тільки спеціальні шампуні.

Експерт каже, якщо у дорослих є бар’єр від проникнення різних мікробів, то у маленьких дітей такий захисний шар повністю ще не сформований.

Тому шампунь для дорослих у жодному разі не підходить для дітей.

Як вибрати безпечний дитячий шампунь

Вибрати правильний дитячий шампунь - зовсім нескладно. Необхідно дотримуватись таких рекомендацій:

  • Шампунь має бути максимально делікатним - обирайте лише той дитячий шампунь, на упаковці якого вказано, що цей засіб призначено для дітей від народження;
  • Дитячий шампунь повинен добре зволожувати шкіру голови малюка та полегшувати розчісування волосся. Якщо все навпаки, то значить шампунь малюку не підходить;
  • Основа шампуню - натуральні інгредієнти;
  • Діткам потрібно використовувати лише м’які мийні інгредієнти, які не подразнюють слизову оболонку очей та шкіру голови, не викликають алергії.

Також існують шампуні "2 в 1". Це означає, що ними також можна мити все тіло дитини.

До того є шампуні, які можуть мати також кондиціонер, який полегшує подальше розчісування волосся.

Як часто мити волосся

Дерматолог рекомендує мити волосся дітям шампунем за потреби. Щодня робити цього не потрібно, і цього буде цілком достатньо.

Зокрема, якщо у дитини атопічний дерматит, то використовуйте виключно шампуні для чутливої або атопічної шкіри.

Якщо у дитини є лупа - обирайте спеціальний шампунь проти лупи, який допоможе у боротьбі з надмірною жирністю шкіри голови.

Раніше ми повідомляли, як помити голову, якщо закінчився шампунь.

Також ми писали про популярний шампунь, який спричиняє випадання волосся.

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