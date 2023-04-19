Чи можна дітям мити голову шампунем для дорослих: важливе пояснення

Шампуні для дорослих

Шкіра голови в немовлят є надзвичайно чутливою, тому надзвичайно важливо використовувати тільки спеціальні шампуні.

Експерт каже, якщо у дорослих є бар’єр від проникнення різних мікробів, то у маленьких дітей такий захисний шар повністю ще не сформований.

Тому шампунь для дорослих у жодному разі не підходить для дітей.

Як вибрати безпечний дитячий шампунь

Вибрати правильний дитячий шампунь - зовсім нескладно. Необхідно дотримуватись таких рекомендацій:

Шампунь має бути максимально делікатним - обирайте лише той дитячий шампунь, на упаковці якого вказано, що цей засіб призначено для дітей від народження;

Дитячий шампунь повинен добре зволожувати шкіру голови малюка та полегшувати розчісування волосся. Якщо все навпаки, то значить шампунь малюку не підходить;

Основа шампуню - натуральні інгредієнти;

Діткам потрібно використовувати лише м’які мийні інгредієнти, які не подразнюють слизову оболонку очей та шкіру голови, не викликають алергії.

Також існують шампуні "2 в 1". Це означає, що ними також можна мити все тіло дитини.

До того є шампуні, які можуть мати також кондиціонер, який полегшує подальше розчісування волосся.

Як часто мити волосся

Дерматолог рекомендує мити волосся дітям шампунем за потреби. Щодня робити цього не потрібно, і цього буде цілком достатньо.

Зокрема, якщо у дитини атопічний дерматит, то використовуйте виключно шампуні для чутливої або атопічної шкіри.

Якщо у дитини є лупа - обирайте спеціальний шампунь проти лупи, який допоможе у боротьбі з надмірною жирністю шкіри голови.