Можно ли часто мыться: врачи назвали основные риски

Нет ничего бодрящего утром, чем длинный горячий душ. Однако, если часто мыться, то это может навредить коже. Следует знать обо всех рисках.
Как часто можно мыться, сообщили в медицинском сообществе "Svij.doc" в Instagram.
Дерматовенеролог Виктория Миронюк рассказала, что еще в начале 20 века люди принимали гигиеническую ванну менее одного раза в месяц, а кусочек душистого мыла был предметом роскоши. Однако, теперь для людей ванна и душ дважды в день привычное дело. Но это не является здоровой привычкой.
Чрезмерное очищение, использование абразивных скрабов и пахучих гелей для душа может изменять микробиоту кожи, а именно смыть гидролипидную мантию. Тем самым нарушается основная функция кожи - барьерная.
Пациенты с такими проблемами часто страдают от симптомов зуда, покраснения и шелушения кожи.
Также гипергигиена может вызвать острые дерматиты на коже.
Семейный врач Виолетта Лийка рассказала, что тело рекомендуется мыть каждый день только тем людям, которые объективно имеют загрязнение. К тому же такая ежедневная мойка не должна быть агрессивной. Нельзя тереть кожу щеткой или губкой до травм и покраснений.
Следует отдать предпочтение безмыльным щадящим моющим средствам. Если данных обстоятельств загрязнения нет - можно мыть только половые органы и подмышки.
Уход за лицом считается раздельно. Мойте руки сразу после прихода домой, перед едой, до и после посещения туалета. К тому же нужно закрывать крышку унитаза при сливании, ведь кишечная палочка при давлении воды из бочка распространяется по всей ванной.
Голову нужно мыть по мере загрязнения. У людей с жирной кожей головы особенная проблема. Мыть голову каждый день можно, главное - пользоваться качественными средствами и щадящим режимом сушки волос феном.
Чистите зубы дважды в день 3-4 мин и не забывайте о чистке языка и щек. К тому же обязательно нужно использовать зубную нить. Также дважды в год делайте профессиональную гигиену у стоматолога.
Ежедневно меняйте нательное белье, постельное - раз в неделю. Подберите себе комфортный дезодорант, который нормально переносит ваша кожа. Ногти на руках обрезайте минимум раз в две недели, а на ногах - раз в месяц.
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