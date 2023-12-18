Может ли водитель проехать на желтый сигнал светофора: это важно знать

Часто сотрудники полиции могут ожидать недалеко от светофоров, чтобы "поймать" водителя, который не успеет завершить проезд на зеленый свет и проехал на желтый сигнал светофора. Следует знать, в каком случае это можно делать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Дорожній адвокат".
Водитель может получить штраф в размере 510 грн за проезд на запрещающий сигнал светофора (4.2 ст. 122 КУоАП).
Однако согласно пункту 8.1 ПДД регулирование дорожного движения осуществляется с помощью, в частности, светофоров. Пунктом 8.7 ПДД предусмотрено, что светофоры предназначены для регулирования движения транспортных средств и пешеходов, имеют световые сигналы зеленого, желтого и красного цветов.
Светофоры имеют следующие значения:
Следовательно, желтый сигнал запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов.
В соответствии с пунктом 8.10 ПДД в случае подачи светофором запрещающего движение сигнала, водители должны остановиться перед дорожной разметкой.
Согласно пункту 8.11 ПДД водителям, которые при включении желтого сигнала не могут остановить транспортное средство, не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при обеспечении безопасности движения.
В то же время водитель должен быть внимательным, чтобы кто-то другой не ехал с другой стороны преждевременно.
Если же после такого выезда водителя останавливает полицейский и пытается наложить штраф, то он должен обосновать свои действия. Если же инспектор продолжает настаивать на вынесении постановления, желательно изложить свои аргументы в виде письменное объяснение.
Однако, если инспектор вынесет в таких обстоятельствах постановление о наложении штрафа, оно противоправно и подлежит отмене в установленном порядке.
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