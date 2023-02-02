Может ли штамм "Кракен" вызвать новую волну пандемии: объяснение инфекциониста

Что известно о новом штамме

"Кракен" по симптоматике очень похож на штамм "Омикрон". Среди основных признаков заболевания отмечают:

повышение температуры

слабость

головную и мышечную боль

насморк и чихание

кашель

першение в горле

ухудшение аппетита

диарею

Семейный врач Михаил Цюрак говорит, что "Кракен" заразнее, чем "Омикрон". Его слова подтверждает врач-инфекционист Татьяна Курпас.

"Штамм характеризуется сильной способностью связываться с рецептором хозяина. Если говорить простым языком, это означает, что "Кракен" может легче проникнуть через иммунную систему организма, что делает его более заразным", - говорит она.

Может ли произойти новая волна пандемии

По прогнозам Европейского центра профилактики и контроля над заболеваниями, "Кракен" станет доминантным в мире в период с февраля по март 2023 года.

"На сегодняшний день случаи заражения обнаружены уже в 38 странах. Таким образом, можно говорить о том, что "Кракен" может привести к увеличению случаев заражения ковидом и повлечь за собой новый всплеск пандемии в мире", - объясняет специалист.

Однако медик сразу успокаивает: поскольку "Кракен" не имеет новой симптоматики, не стоит считать его опаснее предыдущих штаммов, хотя он и более заразен.

Как уберечься от "Кракена"

Главный санитарный врач Киева Сергей Чумак говорит, что правила сохранения здоровья остались неизменными, поскольку именно они наиболее действенны. Давайте напомним их: