Может ли работодатель уволить сотрудника предпенсионного возраста: точный ответ Гоструда

Держите точный ответ

Если трудовой договор между работодателем и работником заключен на неопределенный срок, он может быть расторгнут в случае изменения организации производства и труда. В это же входит и сокращение численности или штата работников.

Однако, когда происходит сокращение штата, работодатель должен учитывать право на оставление на работе, предусмотренное законодательством. В основном его предоставляют работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.

А если и квалификация, и производительность одинаковы у нескольких работников, тогда предпочтение отдается тому человеку, которому осталось менее трех лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат.

Таким образом, лица предпенсионного возраста включены в категорию тех, кому предоставлено преимущественное право оставаться на работе при сокращении численности или штата работников при одинаковой производительности труда.

Кто получит перерасчет пенсий в июне 2023 года

Пересчет пенсий в этом году коснется тех пенсионеров, которые продолжают работать и накопили нужное количество стажа для пересчета.

Условия получения доплаты:

иметь не менее 35 лет стажа

иметь выплату в размере не менее 7 000 гривен

Подпадающие под эти требования смогут получить повышение 1 200 гривен до своей пенсии. Размеры выплат будут отличаться и зависеть от суммы заработной платы.

Кроме того, перечислят пенсию:

пенсионерам, которые работают и по состоянию на 1 марта получили право на перерасчет, получив 24 месяца стажа

пенсионерам, с момента назначения пенсии которых или предварительного перерасчета прошло 2 года

То есть, если пенсионер продолжает работать, но получил перерасчет в прошлом году, в 2023 году его уже не получит.