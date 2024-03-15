Может ли человек жить без мяса и быть здоровым: ответ профессора из Гарварда

Доктор Эде уже несколько лет изучает связь между тем, что мы едим, и нашим психическим и физическим здоровьем. Она утверждает, что человеческому мозгу нужно мясо, потому что без него мы ставим под удар наше психическое здоровье.

"Мозгу нужно мясо. Мы привыкли, что мясо опасно для нашего общего здоровья, включая здоровье нашего мозга, а растения действительно являются лучшим средством для питания и защиты нашего мозга. Но правда в том, что на самом деле это - вверх ногами и задом вперед", - говорит специалист.

Она подчеркивает, что, несмотря на то, что достаточное количество белка уже давно вызывает беспокойство в веганских диетах, потребление мяса - это нечто большее, чем белок.

"На самом деле речь идет не о белках, а обо всех других питательных веществах, которые содержатся в мясе. Вы можете удовлетворить свои потребности в белках с помощью веганской и вегетарианской диеты, если ее тщательно спланировать", - говорит доктор Эде.

Белки состоят из химических веществ, называемых аминокислотами, которые строят и восстанавливают мышцы и кости.

Хотя продукты животного происхождения, такие как яйца, мясо, сыр и греческий йогурт, содержат много белка, его можно найти в веганских блюдах, таких как чечевица и брокколи.

"Но много других основных питательных веществ найти гораздо труднее, и в некоторых случаях их невозможно извлечь из растений", - добавила ученый.

Она отметила, что мясо - "единственная пища, содержащая все необходимые нам питательные вещества в надлежащей форме, а также безопасная пища для уровня сахара в крови и инсулина".

Эти питательные вещества включают витамин B12, жирные кислоты омега-3, цинк, холин, железо и йод.

Витамин B12, например, помогает в формировании насыщенных кислородом эритроцитов и ДНК. Однако его также связывают с регуляцией серотонина, что повышает настроение, а низкий уровень серотонина связан с повышенным риском депрессии и тревоги.

Систематический обзор 18 исследований 2021 года сравнивал тех, кто ест и не ест мясо. В исследовании приняли участие 160 257 участников в возрасте от 11 до 96 лет (53 процента из которых были женщины), в том числе 149 559 мясоедов и 8 584 мяса избегали.

Из них 11 исследований показали, что без мяса диеты связаны с ухудшением психического здоровья. Одно из этих исследований показало, что вегетарианцы имели 35,2% вероятности развития большой депрессии по сравнению с 19,1% у мясоедов.

Кроме того, вероятность развития тревожного расстройства у вегетарианцев составила 31,5 процента по сравнению с 18,4 процента у мясоедов.

Одно исследование, опубликованное в 2022 году, опросило 14 000 бразильцев в возрасте от 35 до 74 лет и обнаружило, что те, кто соблюдал веганскую диету, вдвое чаще страдали депрессией - даже если они потребляли такие же питательные вещества как мясоеды.

А метаанализ, опубликованный в 2020 году, включавший 160 000 мясоедов и 8 500 мясных людей, также показал, что исключающие мясо из своего рациона значительно чаще страдают депрессией.

Кроме того, мясо, яйца и молоко "особо жизненно необходимы" детям, молодежи и пожилым людям, а также беременным и кормящим женщинам.

В документе 2019 также указано, что дефицит витамина B12, который чаще встречается у веганов, может повысить риск инсульта.

Это объясняется тем, что его отсутствие препятствует выведению белков из кровотока, что приводит к воспалению, что в свою очередь повышает вероятность повреждения кровеносных сосудов. Это ключевой фактор риска инсульта.

Взрослые люди нуждаются примерно в 2,4 мг витамина B12 в день, чтобы нормально функционировать.