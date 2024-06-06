Может ли кариес передаваться по наследству: вся правда

Как возникает кариес

Кариес возникает из-за грязных зубов, а точнее, из-за бактерий, которые "живут" в зубном налете. Чем больше этих бактерий, тем больше вреда они могут нанести зубам.

Медики отметили, что эта болезнь может передаваться по наследству.

По статистике в Украине более 95% взрослых и детей имеют кариес. К примеру, швейцарцы почти не имеют дыр в зубах, поскольку уделяют большое внимание профилактике и вовремя посещают стоматолога.

Как избежать

Чтобы защитить здоровье полости рта, ухаживайте за полостью рта ежедневно.

Чистите зубы не менее двух раз в день по две минуты. Используйте щетку с мягкой щетиной и фторсодержащую зубную пасту. Не забывайте чистить и язык.

Каждый день очищайте межзубные промежутки зубной нитью или другими средствами, предназначенными для этой цели.

Также соблюдайте здоровую диету и ограничьте употребление сладкой пищи и напитков.

Заменяйте зубную щетку каждые 3-4 месяца. Сделайте это раньше, если щетина изношена.

Важно также посещать стоматолога по крайней мере раз в год для осмотра и чистки. Именно врач может предложить посещать или чистить зубы чаще, в зависимости от ситуации.

К тому же следует немедленно обратиться к стоматологу, если вы заметили проблемы со здоровьем полости рта. Помните, что забота о здоровье полости рта защищает здоровье в целом.

Симптомы кариеса

Однако стоит знать о симптомах, по которым пациент сам может распознать кариес на зубах: