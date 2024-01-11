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Может ли гинеколог определить потеряла ли пациентка девственность: ответ врача

Определение девственности у гинеколога (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Достаточно давно бытует миф о том, что гинеколог может определить, имела ли его пациентка половые контакты. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в TikTok гинеколога Дарьи Петрусевич.

Может гинеколог определить, потеряла ли пациентка девственность?

В первую очередь врач отмечает, что девственность и опыт первого полового контакта - это личное и субъективное понятие. То есть какого-либо объективного фактора, с помощью которого это можно подтвердить или опровергнуть, нет.

Важно знать, что наличие или отсутствие так называемой "девичьей плевы" не является надежным показателем девственности. У все женщин она имеет уникальную форму, эластичность и количество отверстий. Она может быть растянута по многим причинам, а не только из-за полового акта.

"Медицинские работники должны отдавать предпочтение конфиденциальности, согласию и оказанию помощи, а не оценивать субъективно личный выбор человека", - добавляет Дарья.

Таким образом врач не может самостоятельно определить, ведет ли пациентка половую жизнь, если та сама об этом не скажет.

Существует также миф о том, что половые органы женщины становятся больше после первого полового контакта. Однако это не так.

Влагалище - это в большинстве своем мышечный и очень эластичный орган, который во время возбуждения может растягиваться и удлиняться, а после полового акта возвращается к своей "начальной форме".

 

@daria.gynotes

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original sound - dr.daria

 

 

Раньше мы рассказывали, что такое бактериальный вагиноз и как с ним справиться.

Читайте также, как обратиться к гинекологу бесплатно без электронного направления.

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