Имеют ли право школы не отпускать детей во время тревоги: ответ юриста

Большинство школ не отпускают детей домой после объявления воздушной тревоги даже под наблюдением родителей. Но есть ли для этого законные основания?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Марьяна Сащука в Instagram.

Можно ли забирать ребенка из школы во время тревоги

"Никаким действующим законом прямого запрета родителям или другим представителям ребенка забирать его во время воздушной тревоги не установлено. Однако, на практике очень часто случается, когда учителя не отпускают детей и не отдают их родителям", - говорит юрист.

По словам, это происходит потому, что пока ребенок находится на территории школы, ответственность за его жизнь несут не родители, а именно учебное заведение.

"Кроме того, если говорить об объявлении воздушной тревоги, то здесь актуальны также пункты 15 и 16 Порядка пребывания в защитных сооружениях гражданской защиты, согласно которому определено, что выход из защитного сооружения, в данном случае укрытие школы, разрешен только, если поступила информация об отсутствии опасности. А также в случаях вынужденной эвакуации", - объясняет Сащук.

Таким образом, учебные заведения, которые не выпускают детей из укрытий во время воздушной тревоги, закон не нарушают.

"Но все же, могут ли забирать родители детей из школы во время тревоги? Поскольку это компетенция учебного заведения, то все зависит от порядка, который он утвердит. Например, можно дойти до консенсуса с родителями и предусмотреть возможность забирать своих детей, при условии, что тревога будет продолжаться условно час", - говорит адвокат.

И родители при этом должны дать письменную расписку о том, что забирают детей исключительно под свою ответственность и не будут иметь претензий к учебному заведению.

"Таким образом учебное заведение снимает с себя ответственность, родители достигают желаемого и забирают своих детей, а детям не придется сидеть в подвалах", - добавляет Сащук.